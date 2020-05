Preguntas frecuentes sobre el proceso al que se acogió Avianca

El domingo pasado Avianca anunció haber ingresado voluntariamente a la Ley de Quiebras en EE. UU. como alternativa para su recuperación empresarial, en momentos de gran afectación por la pandemia del covid- 19.

¿Pero qué significa entrar en este proceso? ¿Entró en liquidación? Fernando Bustos, Experto en Ley de Insolvencia y Recuperación Empresarial, y director de la firma Bustos y Cía. Consultores, resuelve algunas de las dudas más frecuentes sobre este proceso.



¿QUÉ SIGNIFICA ACOGERSE AL PROCESO?



El procedimiento al que se acogió Avianca en Estados Unidos, conocido como “Capítulo 11”, es el equivalente al proceso de reorganización de pasivos, reglado en la Ley 1116 colombiana. Consiste en un mecanismo de protección empresarial, que permite a la empresa insolvente seguir operando, y buscar fórmulas de arreglo con sus acreedores.



Esto no significa que la empresa haya “quebrado” o tenga entre sus planes cerrar operaciones. Por el contrario, cuando una compañía solicita la protección del proceso de reorganización, lo que pretende es continuar con sus actividades, porque quiere salvarse, y continuar. Los mecanismos de reorganización tienen por objeto salvar empresas viables, para que no se pierdan por una crisis temporal de iliquidez, preservando empleos y la unidad de explotación económica que genera riqueza y contribuye al desarrollo.



Avianca debe ahora proponer y negociar fórmulas de arreglo de sus obligaciones, las cuales, de ser aprobadas por los acreedores, le darían nueva vida a la empresa. Esta es la segunda vez que en los últimos 20 años, la compañía es admitida a este proceso de reorganización. La primera, logró su acuerdo satisfactoriamente y siguió funcionando.



¿QUÉ PASA CON LOS TRABAJADORES?



El inicio de un trámite de reorganización no tiene efectos sobre los trabajadores o los puestos de trabajo. El inicio del proceso, en sí mismo, ni le permite a la empresa terminar contratos de trabajo, ni tampoco le obliga a mantenerlos. Contratar o despedir trabajadores, será una decisión de la administración de la compañía, con base en sus expectativas, proyecciones y planes de negocios. En cualquier caso, en Colombia deberá solicitar las autorizaciones respectivas al Ministerio del Trabajo para realizar despidos masivos o en los casos en que la ley lo exige, y también tendrá que pagar las indemnizaciones que correspondan.



En cuanto al pago de las nóminas y las obligaciones laborales, estas deben respetarse y cumplirse a tiempo; ya que constituyen gastos de administración y no son una deuda que la empresa ya tuviera al iniciar su proceso de reorganización. A partir de la fecha del inicio de un proceso de reorganización, la empresa debe seguir pagando a tiempo todos sus gastos de administración, como nóminas, arrendamientos, impuestos, y en general, todas las deudas nuevas que adquiera en desarrollo de sus actividades.



Es probable que dentro del plan de reorganización de la compañía se considere la reducción de rutas, de operaciones, de nivel de servicio y por tanto de empleos; pero cada trabajador cuyo contrato sea terminado, tendría derecho a la correspondiente indemnización.



¿QUÉ PASA CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?



La aerolínea seguirá desarrollando sus operaciones, y el inicio del trámite no le restringe la capacidad para operar. Sin embargo, además del acuerdo con sus acreedores, la compañía tendrá que iniciar un proceso de reestructuración al interior, reinventarse, prepararse para la nueva realizad, volverse competitiva, encontrar nuevas eficiencias y modelos de negocios, lo que podría causar reducciones o restricciones en algunas rutas que no sean rentables, modificaciones en las condiciones de los servicios, o en los mismos aviones; es posible que para reducir deuda se devuelvan aeronaves, o se negocien cesiones de operaciones, o realización de operaciones conjuntas con aliados, en fin, son múltiples las alternativas.



Estas serán decisiones y retos de la compañía, que son comunes a todas las aerolíneas del planeta que quieran seguir operando después de la crisis actual.



¿QUÉ LE ESPERA A AVIANCA?



En principio, debe lograr un acuerdo con sus acreedores. Pero, el reto más grande que enfrenta la compañía es el del mediano plazo, el de tratar de sobrevivir y ser rentable, en una época de incertidumbre, negocios reducidos y aviones en tierra. Recordemos que Avianca venía anunciando su incursión en el modelo de “Branded Fares”, muy similar al de las aerolíneas “low cost”, como apuesta para recuperar sus ya deterioradas finanzas, modelo de ganancias por volumen que difícilmente sería rentable si los aviones no van prácticamente llenos.



Hoy en día, todo dependerá de cómo se dé el proceso de reapertura de los cielos, y cómo pueda la compañía ser rentable en el nuevo ambiente y mantenerse competitiva. Los esquemas “low Cost” no podrían ser rentables, ni siquiera viables, si los vuelos se reabren con restricciones en la cantidad de pasajeros que puedan llevar los aviones; ya que los costos de operación de cada vuelo, más el componente de costos fijos serían repartidos entre los pasajeros que efectivamente abordan. Por esta razón, difícilmente la nueva apuesta que tenía en mente la aerolínea pueda ser el camino que la llevará a su recuperación financiera. Tal vez tenga que borrar el tablero y reinventarse una vez más.