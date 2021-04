Preocupación por el medio ambiente en el sector logístico

Este mes que se celebra el Día Internacional de la Tierra, la plataforma tecnológica de logística de última milla: Mensajeros Urbanos, reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental, uno de los valores de la compañía y prioridad desde el inicio de sus operaciones.



La contaminación del aire es considerada el mayor riesgo ambiental para la salud de los colombianos y es una de las principales causas de graves enfermedades.



Hoy en día, en Colombia se concentran alrededor de 50 millones de habitantes y de acuerdo con la información del Runt al cierre de 2020 el parque automotor nacional llegó a ser de más de 16 millones de vehículos y de esta cifra el 59% pertenece a motocicletas, lo que quiere decir que en el país ruedan 9.419.374. Mientras tanto, los demás vehículos como los carros, camionetas, buses, y camiones, son el 40%, con 6.453.355, recursos de movilidad que generan una gran cantidad de combustibles contaminantes, como el CO2. La calidad del aire del país se ve afectada por la demanda de movilidad, entre otras industrias. Por otra parte, es importante mencionar que no solo existe la contaminación en el aire, sino que también se ve afectado el medio ambiente y la calidad de vida de todas las personas por los productos que se consumen sin hacer consciencia de ello, hablamos del peor enemigo del planeta: el plástico.



Según datos de Greenpace, en promedio cada colombiano consume 24 kilos de plástico al año, Con estas cifras, se estima que cada ciudadano habrá generado casi dos toneladas de residuos plásticos al final de sus 75 años de expectativa de vida. La única solución para disminuir de manera importante la contaminación en nuestro país es reducir la producción de plástico y no solo reciclarlo.



Es por lo que surge la necesidad de implementar medidas para contrarrestar los daños colaterales ocasionados por diferentes industrias como la de transporte aplicado en logística; como, promover la movilidad activa, el transporte público, la introducción de vehículos como las bicicletas, el uso de bonos de carbono, inteligencia artificial para reducir los trayectos y bodegas que manejan materiales reciclables.



La logística de última milla es considerada una etapa costosa, compleja y contaminante debido a los recursos utilizados para la entrega; sin embargo, es esencial para que las empresas puedan completar sus procesos logísticos.



Para Mensajeros Urbanos, plataforma tecnológica de logística de última milla, es muy importante ser una empresa sostenible y ambiental; por lo que alrededor del 35% de sus recursos logísticos son 0 emisión de gases y su algoritmo inteligente ayuda a minimizar distancias, ya que optimiza las rutas, lo que se traduce en trayectos más cortos y menor generación de CO2.



La plataforma comparte los cuatro pilares que implementan para continuar siendo una empresa ambientalmente responsable y contrarrestar el impacto que genera la industria:



1. Aumentar la vinculación y el número de entregas en recursos de cero o baja emisión de CO2: Para esto la compañía viene adelantando campañas de adquisición masiva de estos recursos.



2. La implementación de tecnología e Inteligencia Artificial: Gracias a esto la plataforma logran determinar qué tipo de recurso es el más apropiado para llevar los productos; también cuentan con un sistema en el que a través de algoritmos inteligentes se establecen las rutas óptimas, lo que disminuye la emisión de gases.



3. Eliminación de plásticos: Mensajeros Urbanos cuenta con bodegas que están dotadas con implementos reciclables (lonas, cartón, madera) eliminando así cualquier implemento elaborado en plástico.



4. Inversión en bonos de carbono: Mensajeros Urbanos busca mitigar y contrarrestar la contaminación por medio de inversiones que permitan apoyar proyectos ambientales como la reforestación del amazonas, estos proyectos, son mecanismos que permiten reducir la emisión de CO2, y contribuyen con la salud del aire



“En Mensajeros Urbanos estamos convencidos que podemos desarrollar una operación responsable y sostenible, por eso adelantamos el proceso para iniciar nuestra certificación internacional, por el momento seguiremos trabajando en ser una plataforma neutra en carbono aumentando la participación de los recursos 0 emisiones” comenta Mauricio Cifuentes Vicepresidente de Crecimiento.

Para finalizar la empresa colombiana también adelanta comunicaciones importantes para incentivar el no uso de plástico dentro de la operación, por eso sus bodegas manejan materiales como el cartón reforzado, lonas y madera “Estamos seguros de que cualquier esfuerzo aporta en la conservación del medio ambiente”, concluye Cifuentes.