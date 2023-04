En 1991 se estableció la Ley de Puertos que modificó el modelo administrativo de estos generando notables mejoras en la productividad, eficiencia y competitividad.



Desde entonces, Cartagena se ha posicionado como la ciudad con mayor número de terminales en el país, alcanzando un total de 30.



El informe ‘Impacto de los puertos en el desarrollo del comercio exterior y la economía nacional’ de ANIF Centro de Estudios y el Grupo Puertos de Cartagena, ya disponible en la plataforma Porticolive, evidencia cómo desde 1993 los cambios han sido considerables y han permitido que Colombia incremente su capacidad de comercio exterior.



Laura Llanos, investigadora senior de ANIF, le explicó a Portafolio cómo para el año 1993, un buque podría pasar cerca de un mes atracado en Cartagena en el proceso de dejar la carga mientras que actualmente ese tiempo se ha reducido a un día.



“En el 93 el tiempo de espera en puerto era de 10 días y posteriormente el tiempo de atención tomaba otros 10 días, en gran parte, debido a que en las terminales se trabajaban solo 16 horas al día alcanzando un máximo de 16 contenedores por hora. Desde 2004 esas cifras se han reducido drásticamente, pues ya no hay tiempos de espera en puerto, la atención se tarda un día, pues hay operación 24 horas de los siete días de la semana logrando gestionar más de 50 contenedores por hora”, puntualizó Llanos.



Estos cambios han logrado que Cartagena se convierta en una parada estratégica para los buques de carga, es uno de los puntos de transbordos más relevantes de América Latina. De acuerdo con ANIF, esto ha beneficiado también al consumidor final quien debe esperar menos por los productos que compra en el exterior a la vez que los costos también han disminuido.



Según Llanos, actualmente un buque que contiene carga para países del sur de Latinoamérica llega hasta la capital de Bolívar para descargar los contenedores de Colombia y a su vez redistribuir los envíos de otros territorios, situación que no se presentaría y no posicionaría al Puerto de Cartagena como el mejor conectado de América Latina y el más eficiente del continente según el Banco Mundial, de no ser por la ampliación que ha presentado, las mejoras en infraestructura y administración.



Lo anterior ha permitido que Colombia se posicione mundialmente como un punto relevante y estratégico para el comercio.



Dentro del informe se puede ver a detalle cómo los cambios administrativos implementados desde 1991 han generado ahorros en tiempo y dinero en los diferentes puertos del país y para el caso de Cartagena se han logrado optimizar 173 millones de dólares y un aumento en las toneladas de 11 puntos porcentuales respecto al 2008.



Además, estos cambios administrativos han beneficiado no solo el transporte de carga sino también el turismo, pues son cada vez más los cruceros que eligen a Cartagena como punto de llegada gracias a la infraestructura de sus terminales repercutiendo no solo en la economía de la industria portuaria sino también en la economía de la ciudad en general.



El Puerto de Cartagena se ha posicionado como un puerto internacional. Héctor Rico / Grupo del Puerto de Cartagena

Fuerte en carga contenerizada



La ANIF destaca que cada puerto del país se ha especializado en un tipo de carga y para el caso de Cartagena pasó de granel a que el grueso de su tráfico sean los contenedores generando la presencia de cada vez más buques en sus puertos.



Cabe destacar que gracias a que este lugar se ha posicionado como un puerto internacional, que sirve como plataforma logística para dueños de carga y líneas navieras que conectan y distribuyen sus cargas desde Colombia, lo que ha representado una mayor conectividad con 800 puertos del mundo, se ha generado una importante reducción en los costos.



Lo anterior, recalcaron desde ANIF, ha sido posible gracias a la autonomía y la especialidad que ha desarrollado el puerto de Cartagena.

Cambio de administración



Antes de que se estableciera la Ley de Puertos, Colombia sufría por problemas administrativos y de eficiencia en las terminales de carga marítima que perjudicaban la capacidad de comercio exterior del país.



Gracias a esta Ley el Estado asumió la planificación y la regulación de los puertos, adoptando las concesiones como modelo de administración y financiamiento, facilitando en las ciudades la consolidación de procesos de especialización en diferentes servicios del transporte marítimo.



​Todos los detalles de este informe ya están disponibles en este link.

MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO y PORTAFOLIO con el auspicio del Grupo del Puerto de Cartagena.