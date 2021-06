Integrantes de Primera Línea Portal Américas no aceptan desbloqueos

El pasado martes 15 de junio, el Comité Nacional de Paro anunció que suspendía, de manera momentánea, las manifestaciones y bloqueos en el país, tras más de 40 días de paro.



En respuesta a esta situación, los integrantes de Primera Línea del Portal de la Resistencia, ubicados en lo que es la zona del Portal Américas, de TransMilenio, en Bogotá, aseguraron que no siguen esa decisión y que mantendrán sus manifestaciones.

Así lo confirmó el diario EL TIEMPO, que tuvo comunicación con ‘El Profe’, miembro del comité de relaciones públicas de esa primera línea, por intermedio del espacio humanitario Al calor de la olla.



“Respetamos las dinámicas del Comité del Paro, pero no las reconocemos como nuestras. No aceptamos el bajarse de la mesa ni que se acaben los bloqueos. La Primera Línea Portal de la Resistencia siguen en pie de lucha y seguimos en un proceso de conformación de un movimiento político y como tal no vamos a descansar”, dijo ‘El Profe’.



Le comentó al mismo diario que están abiertos al diálogo y que tienen un pliego de, al menos, 21 peticiones que esperan socializar.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO