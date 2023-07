Productividad con empelo de calidad 

Es, casi siempre, el trabajo decente y formal el que permite asegurar que el crecimiento económico no solo sea sostenible, sino también inclusivo.

Las perspectivas de crecimiento económico y de productividad para América Latina y el Caribe evidencian un contexto de desaceleración para el 2023 y 2024. En nuestra región, donde el empleo informal sigue aumentando, preocupa especialmente este escenario, pues se traduce en empleo de baja calidad, lo que a menudo se refleja en que las personas que trabajan no logran generar suficientes ingresos con sus empleos para salir de la pobreza.

Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos. Cortesía de la oit

El otro elemento que afecta el mercado de trabajo en nuestra región, y que debe considerarse en paralelo con la informalidad, es la baja productividad en las empresas

―especialmente las MiPymes―, que afecta los niveles de crecimiento económico e impacta negativamente en la creación de trabajo decente.



La productividad se refiere a cuánto podemos producir con los recursos disponibles. A veces se piensa que, para mejorar la productividad, hay que reducir los costos, incluyendo los laborales. Sin embargo, estas medidas no tendrán el impacto que se espera porque la raíz del problema yace en que no estamos aprovechando el potencial de producción de las empresas. Si lo hiciéramos, los procesos de formalización laboral nunca serían considerados como un costo, sino como factor de productividad y crecimiento económico.



Para la OIT, aumentar la productividad con mejores condiciones laborales y respetando los derechos fundamentales en el trabajo es la vía para avanzar hacia el crecimiento económico y el empleo pleno: la «vía ética» hacia la productividad.



Sin duda, la productividad es el resultado de muchos factores interrelacionados, que incluyen el entorno normativo e institucional en el que operan las empresas, la capacidad para adoptar y aprovechar los cambios tecnológicos, el aprovechamiento de las habilidades y competencias de los trabajadores, los ecosistemas de innovación, entre otros.



Dado que hay formas diferentes de abordar estos factores y que es difícil crear una “receta” para mejorar la productividad, los países deben construir acuerdos para avanzar en las distintas áreas. Algunas de las medidas a considerarse incluyen: la transformación productiva y la reorganización de los sectores económicos, la planificación para atender las diferencias territoriales, la inversión estratégica en el desarrollo del capital humano, la implementación de medidas de protección social e inclusión y la facilitación del acceso a financiamiento para pequeñas empresas.



Mientras los actores del sector productivo y del mundo del trabajo dialogan y llegan a acuerdos sobre la ruta hacia una transformación productiva en el mediano y largo plazo, en el corto plazo nos siguen golpeando las crisis sucesivas a las que debemos hacer frente. Con la llegada de nuevas crisis ―financieras, energéticas, migratorias, sanitarias, alimentarias, climáticas, etc.― se hacen cada vez más evidentes las desigualdades existentes en nuestros países y la desprotección de las y los trabajadores.



Aunque el trabajo suele ser el mejor vehículo para salir de la pobreza, esto requiere de medidas de política pública que lo hagan posible. Es, casi siempre, el trabajo decente y formal ―caracterizado por entornos seguros y saludables, remuneraciones justas, protección social, posibilidades de mejorar competencias y respeto de los derechos laborales― el que permite asegurar que el crecimiento económico no solo sea sostenible, sino también inclusivo. En nuestra región, donde más de la mitad de los empleos están en la economía informal, la tasa de pobreza laboral es hoy más elevada que antes de la pandemia y, en algunos casos, los niveles superan los registrados hace más de una década.



La desprotección y vulnerabilidad de estas personas trabajadoras se tiene que atender ahora. Una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia fue la importancia de contar con sistemas de protección social para que los países puedan proteger a las personas ante las crisis. La protección social no sólo ha servido como mecanismo de activación de políticas pasivas de empleo o para garantizar una seguridad económica durante las fases de contracción, sino que ha sido fundamental en la etapa de recuperación y reactivación económica, promoviendo el tránsito hacia la formalidad laboral y, también, previniendo el tránsito en el sentido opuesto, esto es, de la formalidad hacia la informalidad. Junto a extender la cobertura de la protección social, sin duda, los países deben trabajar para fortalecer la sostenibilidad de sus sistemas, de modo que se pueda proteger también a las generaciones futuras.



En nuestra región, en la que conviven asimetrías internas, no hay soluciones únicas. Son los actores del tripartismo en cada país ―gobiernos, empleadores y trabajadores― los llamados a construir las respuestas a nivel nacional, aprovechando las Normas Internacionales del Trabajo, que marcan la senda para avanzar en la búsqueda de una productividad inclusiva para generar más y mejores empleos y promover la justicia social, sin que nadie se quede atrás.



Por: Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos

y David Jaramillo, economista de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.