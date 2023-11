¿Qué es la ‘banda uno’? Le contamos

De acuerdo con Mauricio Piñeros, managing partner de Gómez-Pinzón, ‘The Legal 500’ es una guía de referencia en el ámbito legal que clasifica a los bufetes de abogados y a los abogados de forma individual en diferentes ‘tiers’ o bandas, según su experiencia y reputación en las diversas áreas del derecho.



Así las cosas, el ‘Tier uno’ o ‘Banda uno’ es la categoría más alta o de mayor prestigio en la clasificación de este ranking internacional, por lo tanto, cuando un bufete de

abogados o un abogado se ubica en ‘Tier’ uno en determinada categoría, se cataloga como líder en esa área del derecho.



En ese sentido, Luis Dachiardi, gerente de ‘Marketing’ en Lloreda Camacho & Co., complementa esta idea señalando que el directorio evalúa a las firmas en ‘Tiers’, siendo la banda uno la mejor y la sexta la más baja.



“Sin embargo, estar incluido en el ránking ya es destacable. Para las personas, dividen el listado en ‘Hall of Fame’, ‘Leading Individuals’, ‘Next Generation Partners’ y ‘Rising

Stars’”, explica Dachiardi.



Mientras que para Carolina Posada, socia del área de Resolución de Disputas en Posse Herrera Ruiz, ser considerados ‘banda uno’ representa el reconocimiento de los clientes y del mercado en general al increíble equipo de profesionales que han construido a lo largo de los años, dedicado a prestar servicios legales integrales con los más altos estándares técnicos y éticos.



“Esto nos compromete a seguir trabajando en beneficio de nuestros clientes y el mercado legal”, asegura.



En esa línea, voceros de Tamayo Jaramillo & Asociados explican que las ‘tiers’ o bandas dentro de este tipo de rankings son subclasificaciones dentro de una categoría.



“Digamos que todas las firmas que figuran en el listado son firmas recomendadas en un tema en particular (como seguros, resolución de conflictos, derecho de competencia, propiedad intelectual, etcétera). Pero dentro de las firmas destacadas, hay algunas que

se recomiendan especialmente o que son las más sugeridas, y ellas serían la banda o tier 1, y así por bandas hasta llegar a la banda cinco o seis, que son firmas igualmente importantes, pero tal vez menos conocidas en el sector o un poco más pequeñas y, por

ende, con un alcance un poco menor”.



De igual manera, comentan que existen menciones individuales a personas dentro de las diferentes firmas, desde aquellas personas que por su reconocimiento internacional en un tema específico alcanzan el salón de la fama (‘Hall of Fame’), pasando por diferentes categorías según su cargo (‘Next Generation Partner’ o ‘Rising Star’), hasta llegar a ‘abogados recomendados’, quienes han sobresalido en la investigación adelantada por ‘The Legal 500’ por su excelencia en el trabajo y han sido exaltados por sus clientes,

pero que todavía están consolidando un nombre.



“Dicha ‘Tier’ o Banda se divide en las áreas jurídicas que tiene el mundo del derecho, en particular las que se ofrecen en determinado país. Para el caso de Colombia se tienen sectores como litigios, banca y finanzas, mercado de capitales, ambiental, derecho laboral, derecho público, derecho urbano, competencia, arbitraje, corporativo y M&A,

seguros, proyectos, tributario, TMT (telecomunicaciones) y energía, entre otros”, anotan desde Álzate Abogados.