¿Qué son las llamadas ‘Spin Off’?

En el radar de las compañías de abogados cada vez más se están abriendo camino las denominadas firmas 'spin off', que se presentan como interesantes alternativas para el mercado y los usuarios.



José Luis Suárez, socio director de Gómez-Pinzón, afirma que, en el sector legal, como en otros sectores de la economía, se está experimentando un momento importante para hacer la transición de servicios jurídicos a soluciones integrales para las empresas de los clientes. "Esa es la tendencia, entender las necesidades de ellos y hacer lo posible por adaptarse a ellas", resalta.



Es por eso que hace un poco más de tres años en Gómez-Pinzón decidieron justamente crear una compañía ‘hija’ que permitiera brindar soluciones jurídicas apalancadas en tecnología, pero que respondiera a requerimientos más masivos de las compañías colombianas.



"Proceder, como se llama nuestro 'spin off', cuenta ya hoy con presencia en cinco ciudades, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Medellín, y atiende a clientes con necesidades que requieran soluciones en gran volumen, con un equipo multidisciplinario altamente calificado en la atención oportuna de sus requerimientos, y que no solo los atenderán en las ciudades en las que operamos, sino que tienen la capacidad de brindarles asesoría en donde su empresa lo necesite", subraya Suárez.



Sobre esta clase de empresas, Carlos Barbosa dice que a partir de 2017 estas firmas con base en tecnología tuvieron normatividad jurídica y, por ende, una estabilidad que les permitió su avance.



"De hecho los abogados que estamos en esa transformación no estamos tan atrás de eso y una de nuestras metas es conformar un equipo de abogados –el más grande de Latinoamérica– en legal tech y en el dominio de criptoactivos, puesto que en El Salvador, por ejemplo, en donde también tenemos asociados, ya se legalizó el bitcoin y todas las transacciones se pueden hacer en esa moneda digital", informa el directivo.



Y, además, reconoce que como abogados están en esa necesidad de avanzar sobre la combinación de las empresas boutique con las 'spin off', por lo que están trabajando en una calculadora virtual para que los servicios que les soliciten los clientes desde cualquier parte del mundo sean trazados por medio de ese robot para poder definir una línea clara de acción.