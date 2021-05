¿Qué tanto conocemos acerca de los carbohidratos?

Los carbohidratos son sustancias que están compuestas principalmente por unidades de carbono que están unidas unas con otras; básicamente son la estructura de energía que más utilizan los seres humanos en el transcurso del día para mantener las funciones vitales, es decir, para mantenerse activos.

El problema en Colombia es que las personas no conocen los tipos de carbohidratos que hay, por lo tanto, se cree que cualquiera llega al mismo tiempo a la sangre y forma glucosa a la misma velocidad, cuando no es así. Es ahí donde se empiezan a desarrollar muchas enfermedades por el consumo excesivo de esta sustancia, como envejecimiento de las arterias, enfermedad cardiovascular, todos los tipos de cáncer, diabetes, hipertensión, etc.



Cabe aclarar que “los carbohidratos no son malos, pero se deben combinar adecuadamente para no generar un exceso de la producción de insulina, lo que deriva en las enfermedades mencionadas anteriormente”, explica el Nutricionista y dietista Benjamín Ramírez. Así que, según Ramírez, la solución es darle conocimiento a la población sobre qué tipos de carbohidratos existen, cómo llegan a la sangre, cuántos de ellos producen insulina y cuantos no.



Por esto, Benjamín en el año 2007 en una investigación para la Universidad Javeriana, encontró que en Colombia la mayoría de las personas no cumplen el requerimiento de energía diario, es decir, si se deben consumir 1800 calorías al día, las personas consumen 1.200 – 1.400, pero con el común denominador de combinar mal los carbohidratos. De ahí nació el Método de Aislamiento de carbohidratos, que busca enseñar a la población a identificar los carbohidratos, no dejar de consumirlos, para que así pueda combinar correctamente las moléculas y cree hábitos de alimentación sostenibles en el tiempo que les permitan corregir su uso bioquímico. La alta tasa de mortalidad no se debe al exceso de comida, sino la mala combinación de esta.



BENEFICIOS



El Método de Aislamiento de Carbohidratos al ser una herramienta educativa, es apta para todas las personas de cualquier edad. Y trae consigo los siguientes benéficos, según lo explica Ramírez:



1. Le permite identificar al paciente patrones en su comportamiento que pueden perjudicar su salud a mediano y largo plazo.



2. Este método, al no ser una dieta, permite que las personas tengan comportamientos flexibles.



3. Educa al paciente para entender el funcionamiento de su organismo e identificar los alimentos que le pueden causar daño, para así evitarlos.



4. Es medicina preventiva, con el fin de visibilizar hábitos saludables y disminuir los perjudiciales para evitar que se generen enfermedades crónicas.



5. Es perdurable en el tiempo, ya que los pacientes empiezan a cambiar conductas a partir del conocimiento y se convierte en un hábito.



¿CÓMO ACCEDER AL MÉTODO?



Los datos bibliográficos acerca de este método están disponibles para todo el interesado en las bibliotecas, así que las personas pueden leer, informarse y aplicarlo. Sin embargo, actualmente el nutricionista Benjamín Ramírez, presta servicios de nutrición clínica en donde se aplica y se imparte este novedoso método a la comunidad científica y la población en general.