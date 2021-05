“Queremos pasar a ser uno de los lugares más felices para trabajar”

¿En qué radica la relevancia del talento humano en la industria fiduciaria?



El talento humano tiene un rol esencial en el logro de los objetivos corporativos de cualquier organización, distintos estudios lo señalan. Por ejemplo, se ha observado que las 100 empresas reconocidas como las mejores para trabajar en Estados Unidos han superado de forma consistente los índices Rusell 3000 y Standard & Poor’s 500 y que, en ese mismo grupo, aquellas que gozan de una alta confianza por parte de sus empleados tienen mejor ROI (cerca del 9,6% por ciento) en comparación con las que tienen unos niveles de confianza promedio (7,5 por ciento).

En el sector fiduciario, una industria de alto impacto en el desarrollo económico del país, que administra cerca de $760 billones en recursos de terceros, las personas somos el ingrediente más importante para materializar las metas de nuestros clientes y cumplir con las expectativas de nuestros accionistas. Sin duda, esta gran responsabilidad que tenemos con el país, requiere de un equipo estrella que tenga las capacidades técnicas y blandas para corresponder con transparencia y eficiencia a la confianza que los inversionistas, empresarios y entidades gubernamentales depositan en nosotros.



¿Qué avances en materia de equidad de género ha observado en Fiduoccidente?



En Fiduoccidente, tal como ha sucedido en el sector financiero durante los últimos años, hemos sumado esfuerzos importantes para cerrar brechas de género a través de políticas de igualdad de condiciones y oportunidades. Aproximadamente, el 60 por ciento de la fuerza productiva del sector financiero en el país está representado por mujeres, un porcentaje muy similar al 56 por ciento que representa este género en nuestra organización.



En la Fiduciaria trabajamos por un entorno equitativo, donde la asignación salarial y las oportunidades de capacitación y crecimiento profesional no conocen distinción de género; de hecho, el 54 por ciento de los cargos de gerencia media y alta son ocupados por mujeres, con un comportamiento similar al del sector financiero: 53 por ciento de puestos de segundo nivel y 56 de tercer y cuarto nivel.



¿Por qué decidió Fiduoccidente incorporar el sentido de propósito como un elemento esencial dentro de su estrategia?



En nuestra organización nos une el propósito de administrar con transparencia los recursos en los proyectos de vida de las personas y de las instituciones para que puedan cumplir sus metas. Es claro que los objetivos personales no son iguales para todos. Sin embargo, sabemos que existen puntos de conexión entre los objetivos de nuestros grupos de interés y el propósito de la organización.



Algunas veces, esta realidad no se percibe tan fácilmente o incluso se desconoce por completo, llegando a privar a las personas de vivir la gratitud, reciprocidad y felicidad que implica tener un propósito común. Por esta razón, queremos que cada acción que se realice en el desarrollo de nuestra estrategia esté impregnada del propósito que nos une.



¿Cuáles son las acciones que, según su experiencia, se deben realizar para mantener alineados los propósitos de la compañía y los de los colaboradores en una empresa?



En Fiduoccidente uno de nuestros objetivos más ambiciosos es el de convertirnos en uno de los lugares más felices para trabajar. Es por esta razón que nos hemos enfocado en la construcción de relaciones de beneficio mutuo mediante actividades que nos reten y nos permitan sentirnos realizados no solamente en el plano profesional, sino también en el personal.



Algunas de las actividades que hemos desarrollado para mantener esta conexión de propósitos en equipo tienen que ver con la generación constante de espacios de aprendizaje y de entendimiento de nuestras emociones; con la adaptación de nuevas metodologías de trabajo acordes a los desafíos actuales; con el desarrollo de programas de reconocimiento formales e informales; con la intención manifiesta de que nuestro equipo se desconecte a tiempo de su jornada laboral para que pueda compartir con su familia (y que esto se vuelva parte de nuestra cultura organizacional), entre otros.



¿Con qué objetivo Fiduoccidente acostumbra a efectuar los sondeos de clima laboral como el de Great Place to Work, y qué resultados han obtenido?



Solamente en aquello que medimos tenemos la posibilidad de trabajar y mejorar. De esta manera, no solo la encuesta de GPTW se ha posicionado al interior de nuestra organización como un instrumento que refleja en qué punto estamos como equipo, sino que también hemos desarrollado diferentes termómetros que nos permiten constantemente identificar cómo podemos seguir mejorando en términos de comunicación, equidad, orgullo, competencia y camaradería, entre otros.



En 2020 logramos dar un paso de gigante en términos de clima, llegando a un nivel sobresaliente, según los criterios de medición de GPTW. Sin embargo, no queremos restar esfuerzos para seguir avanzando en esta dirección, por lo cual continuamos trabajando en este 2021 en la construcción de un entorno idóneo para que nuestros colaboradores sigan dando lo mejor de sí.



¿Considera que la pandemia hizo volcar aún más la atención en el talento humano, y qué papel juega ese talento en la reactivación económica?



Sin duda la pandemia ha tenido unas implicaciones importantes en términos de salud mental y física. Hace un año lo que conocíamos como rutina cambió: nuestro lugar de trabajo ahora es nuestra casa, los que acompañan presencialmente las jornadas laborales son familiares y mascotas, la interacción con colegas la hacemos a través de medios virtuales y adicionalmente nos hemos visto confinados o con movilidad restringida.



Para la reactivación económica a la que le apostamos con mucho empeño es indispensable enfocarnos en el bienestar de nuestros colaboradores de manera que puedan sentir apoyo por parte de su equipo y expertos que nos acompañan periódicamente. Será la resiliencia la protagonista de estos tiempos de pandemia, la cual nos ayudará a concentrarnos en las metas de nuestros clientes, en la construcción de país y en sacar adelante nuestros proyectos de vida y los de nuestras más de 500 familias que componen nuestra organización.