Flexibilidad en medidas y movilidad, nuevos focos de contagio de covid

Colombia está en medio de la ola más dura del coronavirus, las cifras de contagios diarios superan los 25.000 diarios y las de fallecidos en promedio bordean las 600 muertes. El efecto del hipercontagio, las reaperturas y la campaña de vacunación están dando un resultado catastrófico.



De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, “en este momento no tiene sentido cerrar el país cuando el efecto en las UCI está causado”, explicó. Y agregó que “lo que sucedió en el momento en que se generaron estas aglomeraciones y movilizaciones es que no se pudieron tomar medidas epidemiológicas porque era un tema masivo”.



Y si bien es difícil saber con exactitud cuánta responsabilidad tienen las protestas desde el 28 de abril en la crisis sanitaria, según el Ministro, la responsabilidad del tercer pico tiene que ver en un 50% con las aglomeraciones, un 30% con las variantes y un 20% con la actividad económica.



“Cada cepa trae más velocidad de contagio que la anterior y sabemos que ya hay lugares de Latinoamérica y el Caribe donde se ha detectado la cepa delta. Es una realidad que llegará al país porque es prácticamente imposible contener su expansión, prácticamente tenemos todos los linajes”, afirmó.



En el caso de la vacunación es necesario que avance para dar una mayor protección en la mortalidad.



Silvana Zapata, epidemióloga de la Universidad de Antioquia, señala que las protestas tienen entre un 20% o 25% de responsabilidad en el alza de contagios, porque “la gran diferencia de este pico con los anteriores, además de las variantes, es que las medidas que restringían la movilidad, como las cuarentenas y los toques de queda, no se aplicaron en el tiempo de las protestas”, dijo.



De acuerdo con la última modelación, hecha por Juan Manuel Cordovez, vicedecano de investigación e innovación de la Universidad de los Andes y miembro de Colev, un grupo de investigación interdisciplinario que busca dar respuestas informadas al covid-19, hasta el 11 de julio las muertes y contagios seguirán aumentando por lo menos en Bogotá por variables como mayor movilidad de las personas en la ciudad.



Incluso en un escenario pesimista se podríamos llegar al orden de los 12.000 casos diarios la primer semana de julio

