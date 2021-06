Turismo, cultura y deporte reabren: recomendaciones que deben seguir

En el marco de la reapertura nacional que se está promoviendo para reactivar la economía, varios son los sectores que podrán funcionar.



Aunque el foco ha estado en bares, restaurantes y discotecas, lugares enfocados en el entretenimiento y los que más se han visto afectados por las medidas para mitigar el coronavirus, el turismo, la cultura y el deporte también podrán reabrir, en los casos en los que aplique.

(Lea: La carrera contrarreloj para presentar la reforma tributaria 2.0).



Así las cosas, el Ministerio de Salud entregó algunas recomendaciones para estos sectores. Entre ellas, se destaca el uso de tapabocas quirúrgico en espacios como cines, teatros y medios de transporte.



También dijo que lo recomendable es hacer eventos al aire libre, ya sean públicos o privados y evitar aglomeraciones: lavarse las manos continuamente, no tocarse el rostro, mantener un metro de distancia, solo quitarse el tapabocas para comer o beber y usar entradas y salidas de un solo sentido.



(Vea: ‘La reactivación económica en Bogotá debe ser sostenida’).



Para el transporte, sobre todo, aéreo, se recomienda llegar, máximo, a los lugares de salid 2 horas antes del viaje y usar tapabocas N95 los mayores de 60 años y quirúrgico el resto.



(Vea: Lanzan nuevas medidas para la reactivación económica del país).



Si tiene síntomas de covid, le dio en los últimos 14 días o si tuvo contacto con algún positivo no se le permitirá viajar, sea para lugar nacional o internacional. También evite consumir alimentos o hablar durante el trayecto.



Si es viajero internacional, debe llenar formulario en la app Check-Mig. Y si entra al país, no necesita prueba PCR negativa.



(Vea: Comercio y vida nocturna, ejes de la reapertura de las ciudades).



Importante tener en cuenta que, al igual que los bares y discotecas, las actividades turísticas, culturales y deportivas solo se pueden realizar si el sitio donde se realizará tiene ocupación UCI por debajo del 85%.

Estadio Metropolitano, de Barranquilla. Vanexa Romero. EL TIEMPO

Si es apto, el aforo podrá ser de 25%, 50% y 75%, dependiendo del índice de resiliencia epidemiológico municipal, que se saca con datos de cobertura de vacunación, estimación de seroprevalencia del covid y capacidad hospitalaria.



PORTAFOLIO