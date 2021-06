Estos serán los lugares de concentración de la 'toma de Bogotá'

Este miércoles 9 de junio se lleva a cabo la denominada 'toma de Bogotá', la manifestación que fue convocada desde el pasado 2 de junio por el Comité del Paro (CNP).



Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo en ese momento que la decisión de la protesta para este día se tomó ante "la negativa del Gobierno Nacional de firmar el preacuerdo de garantías para ejercer la protesta social, construido el 24 de mayo".



Esa misma razón, y la no derogación del decreto 575, que militarizó algunos departamentos y municipios, fue la que llevó al CNP a suspender las negociaciones con el Gobierno el pasado sábado 5 de junio.



El Gobierno, por su parte, aseguró que no se firmó el preacuerdo porque era un borrador que necesitaba revisión e incluir que "los colombianos no deberían padecer las consecuencias nefastas de los bloqueos". Y agregó que, a pesar de la decisión del CNP, sigue abierto al diálogo.



Así las cosas, desde hace cuatro días las conversaciones están rotas y la 'toma de Bogotá' se confirmó, aun cuando la alcaldesa Claudia López y entidades como Fenalco hicieron un llamado a la responsabilidad.



LOS PUNTOS



El objetivo que tiene el CNP con la 'toma de Bogotá es hacer una gran movilización a lo largo y ancho del país y que algunas delegaciones de departamentos cercanos arriben a la capital y se unan en una gran protesta.



Por ahora, de manera oficial, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a las personas a las 10 a.m. en el Parque Nacional.



Desde allí irán hasta el Hotel Tequendama y a las 2 p.m. harán un plantón en el lugar.



En ese hotel está hospedada la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que llegó al país el pasado domingo para conocer, de primera manos, lo que está ocurriendo en Colombia en el marco del paro.



Otros lugares de Bogotá donde habrían concentraciones son: la autopista Sur, la autopista Norte, la calle 80, la calle 13, la avenida Boyacá (vía Villavicencio) y los portales de TransMilenio. En estas zonas han hecho el llamado para congregarse desde las 5 a.m. de este miércoles.



