¿Si pensamos una reforma laboral para el cierre de brechas de género?

Colombia, en especial las mujeres colombianas, requieren una reforma laboral, pero muy distinta a la presentada por el Gobierno el primer semestre del año.

A pesar de tener mayores niveles de escolaridad (10 años las mujeres vs. 9 años los hombres), la tasa de participación femenina en el mercado laboral es del 53%, muy inferior a la masculina, que es del 74%.



Mucho antes de haber comenzado la conversación de la diferencia salarial, muchas mujeres ya han elegido no hacer parte del mercado laboral. Enfrentan niveles de desempleo superiores a los de los hombres (13.9% vs 8.3% según cifras del Dane, abril 2023).



Muchas optan por la informalidad. Mujeres expertas en ingeniería, confecciones, derecho, cocina, finanzas, aseo, mercadeo, entre muchas disciplinas, y en todos los niveles socioeconómicos, terminan en ocupaciones informales de inferior productividad. La razón: las mujeres necesitan mayor flexibilidad para atender todos los demás aspectos de su vida.



Esto no es exclusivo de Colombia, internacionalmente se ha demostrado que una regulación laboral más flexible estimula una mayor participación femenina (ver Banco Mundial 2019; OIT, 2017; World Economic Forum, 2020; entre otros).



Por lo tanto, recomiendan una normativa laboral que incluya trabajos de tiempo parcial, trabajo por labor, horarios flexibles, trabajo remoto o híbrido, entre otras herramientas.

Y aunque la nombrada reforma “Trabajo por el cambio” buscaba trabajo digno y decente, elevar el ingreso real y gente más feliz con más tiempo libre, era poco probable que así lo lograra.



No es conveniente una reforma que reduzca la flexibilidad y fortalezca el contrato a término indefinido como la principal manera de acceder al mercado laboral, además

de elevar los costos con elementos como los recargos dominicales y nocturnos o los costos por despido no justificado.



Una reforma que así lo haga va en contravía de lo que se requiere para el cierre de brechas de género, pues no facilita la participación femenina en el mercado laboral con mayor productividad y mejores niveles de ingreso.