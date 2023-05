Riesgos de la reforma laboral para comercio y el consumidor

Archivo particular

Son diversas las reflexiones que se plantean a diario en Colombia sobre la Reforma Laboral. Sin bien el espíritu de la propuesta es “proteger y reivindicar los derechos laborales de 22.032.000 ocupados del país”, su ejecución anticipa impactos significativos en la competitividad del sector comercio, uno de los más vulnerables en la pandemia y en proceso de recuperación, que -particularmente los centros comerciales- aporta más de 300.000 empleos directos y 550.000 indirectos en el país.



De acuerdo con Acecolombia, “los centros comerciales son espacios articuladores de múltiples actividades, tanto económicas, para permitir el abastecimiento de los colombianos y el desarrollo del comercio” así como para brindar entretenimiento a las familias.



En ese sentido, la tendencia internacional de comercio plantea la flexibilidad en los horarios de atención con el fin de acercarnos a nuestros clientes de acuerdo con sus necesidades y disponibilidad de tiempo, en algunos casos la atención es 24 horas, además somos gran fuente de empleo: los administrativos generados por el Centro Comercial, los generados por cada marca, así como los servicios temporales que surgen en el día a día de nuestra actividad.



Preocupados por el impacto que tendría la implementación de la Reforma, algunos representantes del sector evaluamos cuatro artículos, con la esperanza de que estas consideraciones sean analizadas por los miembros de la Comisión Séptima -que adelanta el trámite la Reforma-, el Ministerio de Trabajo y demás Gremios.



En relación con la demanda del mercado que implica tener empleados en turnos nocturnos, el artículo 16 de la Reforma propone “la jornada diurna de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y la nocturna de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.” Sobre este punto es importante considerar que el 20% de los visitantes y potenciales compradores ingresan a los Centros Comerciales entre las 6 y las 10 p.m., por lo tanto, desde la industria solicitamos que permanezca la misma jornada o en su defecto, la segunda jornada inicie a las 8:00 p.m.



En este contexto, además del incremento en costos de operación, una de las posibles estrategias de los centros comerciales y las marcas, sería reducir los horarios de atención para ahorrar en personal y funcionamiento, fortaleciendo los canales virtuales para atender ese 20% de clientes con extensos horarios laborales.



Sobre las horas extra, la Reforma en los artículos 17 y 19 obliga - respectivamente - a “las empresas con más de 50 empleados, que laboren la jornada máxima semanal, tendrán 2 horas semanales dentro del horario laboral, remuneradas para actividades de recreación, capacitación o culturales”. y anotan que “(...) Las jornadas extras no podrá superar las 2 horas diarias, ni las 12 horas semanales. Cuando se haya acordado una jornada diaria de trabajo de 9 horas, se podrá realizar máximo 1 hora extra diaria”.



La aprobación de estos artículos afectaría la autonomía de las marcas para generar estrategias basadas en su conocimiento del sector, autonomía que reconocemos desde la administración de los Centros Comerciales, porque les asegura la permanencia en el mercado, manteniendo la dinámica de la economía y la generación empleo.



Por último, el artículo 21 propone que el trabajo dominical o días festivos “se remunera con un recargo del ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa”; propuesta que desde la óptica de los empleadores, además de un mayor valor de gasto mensual para las grandes marcas, es importante considerar a las marcas jóvenes o microempresas en las que la tendencia es reducir la contratación, alimentando la tasa de desempleo actual y fortaleciendo el comercio informal, así como reducir horarios de servicio en fechas especiales por los costos que de ellas se derivan.



En resumen, de ser aprobado el articulado en su contexto actual, generaría el aumento de costos laborales entre el 17% y 35%, que representa un gran impacto en el sector, particularmente al microempresario y mercados nacientes que siguen afrontando el reto de recuperación pospandemia.



Sin duda, cada marca acorde con su política interna y manejo presupuestal, tendrá que revisar sus procedimientos para adaptarse a las nuevas dinámicas y al marco jurídico que defina el Gobierno. Los comerciantes, para permanecer en el mercado y atenuar el impacto que ocasionaría la Reforma Laboral, deberán ajustar los costos operacionales, reducir su nómina, evaluar sus horarios de venta o sumar costos al precio del producto, lo que afectaría al consumidor final.



En conclusión, desde el sector invitamos a la Comisión Séptima de la Cámara a considerar la realidad que vive esta industria que avanza lentamente en su recuperación después de la desaceleración mundial vivida en los años anteriores. El reto del sector es grande, buscamos generar empleo de calidad en medio de nuestro ecosistema y dinamizar la economía local y nacional.



PATRICIA URREA

Gerente Centro Comercial Salitre Plaza