Para nadie es un secreto que el país atraviesa una época inusual, para muchos de incertidumbre, para otros de transformaciones necesarias, pero lo cierto es que es una etapa que no ha sido de fácil adaptación para los colombianos. Esa situación también se ve reflejada en los temas con los que ahora deben lidiar los juristas del país.

Ante los desafíos que demanda la actualidad para estos profesionales, Jaime Trujillo, socio principal del área de práctica de M&A de Baker McKenzie, sostiene que el reto para ellos será el adaptarse a las circunstancias para seguir ayudando a sus clientes a ser exitosos en un entorno cada vez más complejo y volátil, a nivel global, regional y local.



Lo anterior –dice– significa ser capaces de forjar alianzas con los clientes que estén mejor posicionados para moverse ágilmente en este entorno desafiante, y contar con las personas que entiendan el entorno y tengan el talento, la mentalidad y capacidad de adaptación necesarias.



Algunos desafíos

A su turno, fuentes de la firma Gómez-Pinzón explican que el trámite de las reformas propuestas por el Gobierno está generando incertidumbre e inestabilidad en el desarrollo de los negocios. En esa línea, consideran que el reto es, de la mano de sus clientes, navegar esa incertidumbre para ayudarlos a encontrar oportunidades de mejora o de defensa de sus negocios desde el punto de vista jurídico; todo con el fin de que los clientes estén mejor preparados cuando llegue la fase de implementación de las reformas.



Mientras que, de acuerdo con el abogado Carlos Barbosa, el mayor desafío es mantenerse humanista en medio de la proliferación (necesaria e inevitable) de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.



“El consejo es adaptarse. Hacer uso de las herramientas tecnológicas sin perder el norte humano que el Derecho tiene por naturaleza. El cliente y sus necesidades son la prioridad y el análisis del jurista es lo que otorga ese factor humano necesario e irremplazable”, precisa Barbosa.



Atracción e innovación

En términos de relación con el cliente, atracción e innovación, el socio principal del área de práctica de M&A de Baker McKenzie afirma que el propósito de la compañía es hacer lo posible para que los clientes sean exitosos en un mundo cambiante y complejo como el actual.



Para lo anterior, anota que es clave trabajar con clientes para quienes puedan agregar valor, y que realmente lo aprecien. Se trata de clientes para los cuales sean relevantes su plataforma global, su conocimiento y experiencia en su sector, las habilidades técnicas y/o el conocimiento del mercado local que ellos poseen.



“Y, naturalmente, clientes con culturas y valores alineados con los nuestros, particularmente en temas como la conciencia social, la sostenibilidad, la inclusión y la diversidad. Trabajar con clientes así y vivir nuestra cultura y valores en todo lo que hacemos nos ayudará a atraer y retener a los mejores clientes y al mejor talento. En el proceso, ayudaremos a construir un futuro sostenible para nuestra gente y nuestros clientes”, asegura Jaime Trujillo.



Generar confianza

Por su parte, los voceros de Gómez-Pinzón recalcan que los clientes están tomando decisiones sobre sus negocios en medio de proyectos de reforma con caminos inciertos y otros pronunciamientos que afectan la estabilidad de varios sectores económicos.



Y añaden que, si bien hay cautela, su deber es trasmitir seguridad y acompañar a los clientes para que continúen impulsando a sus compañías y encuentren oportunidades de crecimiento o de defensa en el mercado.



“En cuanto a innovación y tecnología, somos conscientes de que el futuro de la prestación de los servicios legales debe apalancarse en herramientas tecnológicas que nos permitan enfocarnos en lo que verdaderamente agrega valor. Con recursos limitados, como los de cualquier firma independiente local, debemos ser muy eficientes en la adquisición y desarrollo de herramientas tecnológicas que nos permitan prestar más eficientemente nuestros servicios. La elección de la tecnología y la inversión en la misma representan un reto importante”, puntualizaron los portavoces de la firma.



En tanto que, para Carlos Barbosa, el mayor riesgo en este sentido siempre será el de perder la empatía con los clientes, desconectarse de ellos por favorecer las estructuras internas de la firma, lo que califica como un error garrafal.



“La atención personalizada, humana y nutrida con una comunicación frecuente es la mejor manera de atraer y mantener un cliente con la empresa. Creo que la mejor forma de ser innovador es crear las herramientas y los puentes de interacción con los clientes, para que sientan que uno hace parte de su equipo de trabajo en la solución a sus necesidades”, concluye este abogado.



Los honorarios, ¿otro reto?

Aunque en el ámbito empresarial no pareciera ser un aspecto de preocupación, los honorarios de los equipos de abogados pueden causar algún tipo de prevención para algunos clientes.



Al respecto, Martín Alexander Díaz Reina, abogado penalista, manifiesta que no se puede negar que en ocasiones esto puede llegar a ser muy costoso. “Aquí hay que tener en cuenta también una diversidad de factores, por ejemplo, la clase y cuantía de proceso, la experiencia del abogado y la complejidad del tema que se va a tratar, entre otros. No se puede decir que todos los procesos son iguales y, por ende, se debe analizar a fondo el porqué de los costos”, agrega.



Pese a lo anterior, señala que las personas han adquirido más conciencia acerca de la necesidad de contratar los servicios de un abogado para recibir asesoría legal y jurídica en diferentes situaciones de la vida cotidiana, como la compraventa de inmuebles, la firma de contratos, etcétera.



Para él, las firmas de abogados, y los abogados en general, han adoptado diferentes alternativas para que los honorarios por los servicios profesionales que ofrecen no sean tan costosos para la ciudadanía, por ejemplo, la consulta de manera gratuita y adicionalmente, según dice, se deben tener en cuenta las diferentes formas de pactar dichos honorarios: la cuota fija, la cuota Litis o el sistema mixto de pago.



Por eso, es importante que la ciudadanía conozca y tenga presente que en el artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado) se enumeran las faltas a la honradez de los abogados, como la de acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.



Así mismo, acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente; exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas y no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.