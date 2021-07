Remodelación virtual, la nueva alternativa de compra de vivienda usada

El panorama de compra de viviendas en Colombia fue muy positivo el año anterior, pese a la situación de pandemia del Covid-19. Así lo demuestra el más reciente informe realizado por el BBVA Research, en el que se reveló que para 2020 se habían vendido más de 200 mil viviendas con un incrementó del 10,8 % en la compra de viviendas VIS.



(Teletrabajo le impone nuevo ritmo al diseño de interiores).

Sin embargo, un hecho fue claro y es que las familias colombianas mostraron una mayor inclinación en la compra de inmuebles nuevos por encima de los usados, cuyo valor en el mercado ha venido disminuyendo. Esto, teniendo en cuenta que las transacciones de viviendas usadas cayeron cinco puntos a comparación del 2019, en donde tan solo representaban el 35 % del total de operaciones hechas en el sector.



Pero, ¿cuáles han sido las razones para no comprar este tipo de inmuebles? Santiago Zúñiga, quien es arquitecto y CEO de Vivvidero, startup colombiana que vende inmuebles remodelados a través de una innovadora propuesta de diseño, respondió que aunque el sector de viviendas usadas tienen un prometedor panorama, no ha sabido aprovecharse debido a los mitos que guardan sobre su estado o costo de remodelación.



“Una de las objeciones más frecuentes para comprar vivienda usada es el estado de deterioro y la falta de actualización de los espacios a las necesidades de hoy. Además, no todas las personas están dispuestas a remodelar los espacios porque encuentran mucho riesgo para llevarlo a cabo, haciendo que los tiempos de compraventa de una vivienda usada sean cada vez más largos”, resaltó Zúñiga.



Teniendo en cuenta eso, Vivvidero decidió apostarle a la venta de viviendas usadas con un plus, y es que los compradores pueden rediseñar los interiores de un inmueble antiguo con una variedad de modelos de diseño preestablecidos que se pueden ver a través de un proceso de remodelación virtual.



Esto permite que las personas puedan ver cómo quedaría un proyecto terminado a través de imágenes de realidad virtual, es decir, ver las imágenes del departamento usado con los acabados terminados, pisos renovados, ambientes cálidos y muebles que se ajusten al mejor estilo de cada uno.



Los compradores tendrán la opción de elegir cualquiera de los diseños que han sido desarrollados por medio de softwares arquitectónicos, y luego de ello el proceso de construcción y entrega de un inmueble remodelado puede tardar aproximadamente dos meses.



Desde hace algún tiempo, debido a la escasez del suelo por el crecimiento acelerado en las grandes ciudades de América Latina, los precios del suelo útil para construcción de vivienda han incrementado un 12 % anualmente, sin olvidar que aquello ha llevado a imponer una tendencia en el mercado y es la de los nuevos proyectos de microviviendas en donde los espacios pueden partir de 17 m² hasta 30 m².



Es por ello que este emprendimiento colombiano quiere marcar una idea innovadora que se deriva de la espacialidad y la reutilización de los lugares antiguos. Además, su amplia base de datos les permite identificar las mejores opciones de compra con un diseño de remodelación y un precio que se ajuste a cada una de sus necesidades.



“Los diseños que ofrecemos sobre los inmuebles que publicamos son estandarizados y nos permiten disminuir los costos y el tiempo de ejecución en las reformas para ofrecer el mejor precio posible”, señaló el CEO de Vivvidero, quien agregó esperan cumplir como meta de cierre de año el generar una facturación por encima de los $1.500 millones.