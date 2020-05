Richard Branson, sin efectivo, busca salvar a su imperio de viajes

El Covid-19 esta cobrando un alto coste financiero a uno de los empresarios más destacados del mundo. Richard Branson ya ha comprometido una isla caribeña y al menos US$250 millones para apuntalar su imperio de viajes y ocio sacudido por la pandemia de coronavirus.



Ahora va a vender una parte de su participación en Virgin Galactic Holdings Inc., su activo cotizado de mayor valor, para captar hasta US$500 millones. Durante los últimos cincuenta años, Branson convirtió a Virgin Group en un amplio conjunto de empresas con ingresos anuales superiores a los US$20.000 millones.



Pero su practica de inyectar la mayoría de los beneficios en los negocios lo ha dejado sin efectivo, mientras los Gobiernos se resisten a rescatar a un multimillonario famoso por sus extravagantes promociones publicitarias.



"Ha desarrollado su carrera convirtiéndose en un gran disruptor", dijo David Hawkins, cofundador de la consultora de negocios familiares Percheron Advisory. "Pero ahora se enfrenta a un mundo disruptivo e, irónicamente, no esta funcionando para él. Tiene que adelantarse a la curva de nuevo".



El portavoz de Virgin Group, Nick Fox, dijo que la participación de Virgin Galactic en poder de la compañía de inversión Vieco 10 podría caer por debajo del 50%, dependiendo del tamaño de la oferta.



Virgin Group posee el 81% de Vieco 10, y el resto es propiedad de Aabar Space, una compañía de inversión en Abu Dabi. Branson, de 69 años de edad, no es el único que se enfrenta a dificultades.



El desplome del mercado provocado por la propagación del coronavirus está presionando a las familias ricas de todo el mundo. Sin embargo, sus problemas son particularmente sonados.



Durante los años, Branson ha intentado batir records mundiales, condujo un tanque por la Quinta Avenida de Nueva York y salto desde el techo de un casino de Las Vegas con un traje negro y un arnés para lanzar una de sus aerolíneas. Pocas industrias han sufrido un impacto tan grande como las aviación.



La aerolínea australiana de Virgin está en bancarrota y Virgin Atlantic Airways Ltd. cortejó a posibles inversionistas el lunes para evitar un destino similar. El año pasado, el futuro de Virgin Atlantic parecía tan prometedor que Branson desestimó la venta de una participación del 30% a Air France-KLM a favor de mantener el control.



"Debido a que muchos de nuestros negocios están en industrias como los viajes, el ocio y el bienestar, están en grandes dificultades para sobrevivir y salvar empleos", dijo Branson en marzo en una entrada de blog.



Su patrimonio neto ha caído un 12% este año a US$5.100 millones, según el Indice de multimillonarios de Bloomberg, una clasificación de las 500 personas mas ricas del mundo. Otros activos de Branson incluyen una participación de US$169 millones en Virgin Money UK Plc, un chalet en una zona de esquí en Verbier, Suiza, y una reserva africana.