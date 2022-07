Riqueza Humana Funcional: el activo que inclinará la balanza

Cuando se advierten oportunidades de mejoramiento en el Ambiente Laboral es muy frecuente encontrar que se asume de forma automática que la responsabilidad de capitalizarla es de Gestión Humana, a pesar de que existe evidencia abrumadora de que una proporción muy significativa del Ambiente Laboral depende del papel del líder frente a sus colaboradores. Así como en este caso se le podría imputar a Gestión Humana una responsabilidad mayormente ajena, sí existe otra que no es de nadie más en la organización. Más aún, es una responsabilidad clave para proteger la relevancia organizacional en el mediano y largo plazo. ¿Qué podría haber más importante que esto?

Esta responsabilidad es la de fortalecer la Riqueza Humana porque esta capacidad es esencial para confrontar demandas cada vez más complejas, y esta es la realidad que afrontan todas las organizaciones: expectativas más altas de sus grupos de interés (clientes, inversionistas, comunidad), entorno competitivo cada vez más desafiante y pérdida de ventajas diferenciadoras, por mencionar algunas.



La Riqueza Humana de una organización, es decir, la que surge de la diversidad de conocimientos, experiencias, habilidades, preferencias y sensibilidades de un grupo, es donde reside la capacidad de resolver algo complejo que desborda lo que podría ser resuelto por una sola persona.



El mundo ya pasó por esas contribuciones individuales que hicieron una diferencia extraordinaria. Desde ese ser anónimo que inventó la rueda hace cerca de 4.000 años, la lista de inventores individuales es inagotable: Da Vinci, Gutenberg, Pasteur, Bell, Edison, Tesla, Lumière, Fleming, Berners-Lee… Ahora la gloria es efímera y es de las organizaciones. El mundo recordará las vacunas de AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer, Sinovac… más no a los científicos que las desarrollaron.



La vida cotidiana de las organizaciones es innovar y a veces se cree que esto se resuelve con una metodología: ‘agile’, ‘lean’, ‘design thinking’… Sin embargo, estas serían estériles si en el grupo no existiese esa fricción que produce su Riqueza Humana y que podría detonar esa chispa que se traduzca en la “próxima gran cosa”.



La Riqueza Humana reta a los miembros de un grupo a dar lo mejor de sí porque el grupo lo exige. De hecho, no existe un mayor aporte al Desarrollo de los colaboradores que el que se resulta de este desafío: desenvolverse en un grupo retador, que no facilita las cosas pero tampoco las imposibilita. Es como ese formador que tiene la habilidad de sacar lo mejor de nosotros, así tengamos momentos difíciles.



Por eso, cuando un grupo con Riqueza Humana sobresaliente da vía libre a una iniciativa, las probabilidades de éxito son muy superiores porque el filtro interno ha sido de muy buena calidad. Las ideas se decantan en el camino y van encontrando en el cuestionamiento y el debate su expresión para sumarse al portafolio de activos responsables de la creación de valor de la organización.



Es por lo tanto una Riqueza Humana idónea aquella que permite a un equipo desenvolverse de forma eficaz y eficiente, preservando su funcionalidad, y es este balance entre Riqueza Humana y Funcionalidad el desafío más importante cuando se piensa en cómo podría la organización continuar siendo relevante en el mediano y largo plazo. Este es el juego que, bien jugado, inclinará la balanza y por lo tanto es un campo más en el que la Gestión Humana demanda tecnología, para saber cuál sería esa decisión que permite avanzar en la dirección correcta: más Riqueza Humana preservando la funcionalidad. Este es el corazón de Great Culture to

Innovate®.



Por supuesto Riqueza Humana y Funcionalidad podrían traducirse en un lucro cesante mayúsculo, si un equipo no encontrase en la cultura de sus organizaciones un medio que favorece su contribución. Este logro redondo es el que se resume en el ranking que presentamos hoy y que no tiene pretensión diferente a reconocer a aquellas organizaciones y sus líderes, que han creado las condiciones requeridas para sacar el mayor potencial de su Riqueza Humana.



En el país habrá cambios muy significativos y como todos, entrañan riesgos y oportunidades. Organizaciones que resuelven esta tríada, como las que están siendo reconocidas, tendrán una ventaja muy visible frente a las demás. Podría ser muy riesgoso no darse por aludido.