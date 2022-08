Salario emocional: cada vez más importante para los trabajadores

Se ha hablado en múltiples escenarios de cómo situaciones inesperadas, como la pandemia, han transformado la cotidianidad de millones de ciudadanos alrededor del mundo, provocando un replanteamiento de sus hábitos, necesidades, intereses y prioridades, no solo a nivel personal, sino también laboral. Específicamente, en este último, por ejemplo, de acuerdo con una reciente encuesta realizada por LinkedIn sobre tendencias globales de selección, el 63% de las personas consideran más importante, a la hora de aceptar un trabajo, opciones de conciliación, beneficios y flexibilidad, por encima del salario, factor que por años fue la prioridad.

De acuerdo con los expertos, este panorama debe instar a las empresas, sin importar su tamaño o sector, a reflexionar sobre la manera en la que están atrayendo y reteniendo su talento humano, esto con miras a la generación de oportunidades de desarrollo y experiencias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de su planta personal, considerando además, que estos aspectos impactan directamente en la productividad empresarial. Así lo ratifica, el psicólogo Shawn Anchor, autor del libro ‘La felicidad como ventaja’, quien asegura que, en una de sus investigaciones, al medir los beneficios que trae para una empresa el tener a los empleados más felices, se determinó que la “infelicidad” reduce en un 31% el rendimiento de una compañía.



Particularmente en Colombia, entre las empresas que implementan prácticas distintivas en este sentido, se destaca Compensar, organización que durante varios años consecutivos ha sido reconocida por diferentes estudios dentro de las mejores compañías para trabajar en el país. De acuerdo con Katherine Triviño, Coordinadora de Bienestar y Calidad de Vida de la entidad, responde a un interés permanente por favorecer el bienestar físico, mental y emocional de las personas, por supuesto el de sus colaboradores.



“Aquí trabajamos un enfoque en el que todos juntos construimos bienestar, desde la dirección, desde el estilo de liderazgo, desde los beneficios, pero también se construye desde el relacionamiento con los compañeros, la forma de comunicarse, de construir ambiente laboral, de desarrollarse y utilizar de manera adecuada las oportunidades y programas que brinda la organización”, aseguró Triviño.

Corazones conscientes

Dentro del abanico de iniciativas que desarrolla la entidad para promover el bienestar de sus trabajadores se encuentra “Corazones Conscientes”, un proyecto colaborativo coordinado desde el área de seguridad y salud en el trabajo, dirigido a colaboradores con alto riesgo cardiovascular, patologías de base como obesidad, hipertensión y diabetes, esto con el fin de minimizar los riesgos, promover hábitos de vida saludable y mejorar su calidad de vida mediante un modelo de atención que combina servicios y profesionales de la salud.



Precisamente, por el desarrollo de esta iniciativa, Compensar recibió de parte de la Fundación Internacional ORP (Occupational Risk Prevention), en el marco de su congreso celebrado la semana pasada en Cartagena, un reconocimiento como una de las empresas colombianas que aportan de manera innovadora al mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores.



Y es que, desde el inicio de Corazones Conscientes, más de 250 colaboradores de la entidad han sido beneficiados con el programa, que contempla acceso a valoraciones médicas y laboratorios con proveedores especializados, así mismo actividades de acondicionamiento físico, participación en talleres y foros, monitoreo de hábitos y condiciones de salud, acompañamiento psicosocial y osteomuscular, en caso de ser necesario. Como resultado de esta estrategia, el 57% de los participantes lograron pasar de riesgo alto a riesgo intermedio, además, la entidad ha alcanzado ahorros por ausentismo de causa médica que se acercan a los 130 millones de pesos.



“Los principales resultados que he tenido en este proceso han sido la mejoría en mi estado físico, en general me percibo mucho mejor, he disminuido la fatiga, la inflamación, he reducido la toma de medicamentos que tenía anteriormente y sobre todo me siento más vital y saludable” puntualizó Ángela Rodríguez, una de las beneficiarias del programa.

Bienestar a la medida

En palabras de la Coordinadora de Bienestar y Calidad de Vida de Compensar, lo anterior, se suma a otras acciones que la organización implementa de manera permanente, con el fin de dar respuesta oportuna a las necesidades de sus más de 12.000 colaboradores, para lo cual ha sido necesaria la habilitación de diversos mecanismos de escucha que facilitan el conocimiento profundo de sus trabajadores y la generación de alternativas que se adapten a los intereses de cada persona, integrando los aspectos físico, emocional, social, familiar y financiero.



Fruto de esta filosofía, en el primer semestre de este año se registraron, entre otras, las siguientes cifras de gestión: 3.022 colaboradores y 4.473 familiares beneficiados mediante auxilio del plan complementario de salud; incremento del 50% en el acceso a programas de cuidado físico, en los que las participaciones superaron las 14.600; se triplicaron las capacidades de atención psicológica y emocional para las familias, integrando a las denominadas familias 'multiespecie', para lo que se creó una comunidad que hasta el momento cuenta con cerca de mil hogares registrados con mascotas.



Sumado a ello, más de 600 colaboradores participaron en el programa de cuidado emocional “Saludablemente”; 4.500 empezaron a ahorrar en el fondo de empleados; 660 subsidios de vivienda, 594 de arrendamiento y más de 3.300 monetarios fueron adjudicados entre los colaboradores; más de 300 personas se beneficiaron con los convenios de la Universidad Compensar y los beneficios para estudiar inglés; 180 recibieron asesoría pensional, familiar y financiera como preparación para su período de jubilación; y 12 familias se han beneficiado mediante el programa de mejoramiento habitacional ‘A La Obra’, entre otras.



“Hoy en día no es una opción, sino una necesidad para las empresas evolucionar hacia un entorno laboral centrado en el bienestar integral de las personas, para quienes es más llamativo un empleo que ofrezca un mejor salario emocional y que les permita sentirse bien en todos los aspectos. Ese interés que hoy por hoy tienen las personas es un llamado para que reinventemos en las empresas la manera en que nos relacionamos con nuestro cliente interno”, concluyó Katherine Triviño, Coordinadora de Bienestar y Calidad de Vida de Compensar.

