Salud y bienestar para los niños y las niñas

Tal y como ocurrió en el 2020, este año el Día de los Niños se conmemorará también en medio de uno de los momentos más desafiantes de la historia, una pandemia sin precedentes y con implicaciones no solo en materia de salud pública, sino también social, educativa, emocional y psicomotriz; dimensiones fundamentales en el adecuado desarrollo de la población infantil.

Precisamente, organizaciones de talla mundial como Unicef han alertado sobre el alto costo que tendrá esta situación en los menores, con consecuencias que podrían, incluso, persistir a lo largo de sus vidas.



En esta misma línea, expertos en diversas áreas mencionan entre los principales efectos, por ejemplo, la disminución de la actividad física, el aumento del tiempo de exposición a pantallas, la alteración de los patrones del sueño, afectaciones en la socialización, incremento del riesgo de ser víctimas de maltrato, mayor exposición a ambientes estresantes, entre muchos otros, que al final repercuten directamente en su desarrollo integral.



Por su parte, Mauricio Serra Tamayo, director ejecutivo de Compensar EPS destaca tres grandes afectaciones en esta población, producto de la nueva realidad.



“Primero, el desarrollo de los niños requiere de un entorno rico en estímulos que también facilite la interacción con pares, es decir, con otros niños; algo que se ha visto afectado por las cuarentenas, cada vez más frecuentes. Segundo, su desarrollo motor se ha limitado, no hay que olvidar que un niño desarrolla su motricidad y capacidad neuronal con el juego, el cual ocurre muchas veces al aire libre. Y tercero, en buena medida la salud mental de los niños refleja la de su entorno; por tanto, el estrés que han sentido muchos padres o cuidadores durante este periodo también afecta su bienestar emocional”, explica Serra.



A la altura de las necesidades de los niños



Ante este desafío y comprometida con el bienestar integral de los más de un millón de niños, niñas y adolescentes afiliados, entre caja y salud, así como de la población menor no afiliada a quienes extiende el impacto de su gestión por medio de diversas estrategias; la entidad ha venido intensificando, fortaleciendo y adaptando diferentes acciones y programas orientados a favorecer la calidad de vida de los menores.



Por un lado, desde el comienzo de la pandemia migró a la virtualidad muchos de los servicios que prestaba presencialmente, con la creación de una completa oferta online de cursos deportivos, formativos y recreativos dirigidos exclusivamente a los más pequeños, registrando alrededor de 199.000 usos o actividades virtuales entre abril del 2020 y marzo del 2021.



Al respecto, Margarita Áñez Sampedro, directora de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar, comenta que “hemos dirigido grandes esfuerzos para estar presentes en los hogares de nuestros niños afiliados y, a través de lo que hemos denominado ‘Estrategia de acompañamiento’, diseñamos programas virtuales con actividades de carácter académico y otras recreativas y deportivas”.



Por otra parte, la entidad mantuvo en curso los programas de Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria que desarrolla en convenio con la Secretaría de Educación Distrital, implementando nuevas metodologías pedagógicas que permitieron beneficiar en el 2020 a cerca de 31.000 niños y niñas.



Dentro de las iniciativas puestas en marcha se destaca el diseño e implementación de una ruta pedagógica con estrategias y mecanismos flexibles, los cuales permitieron diversificar los contenidos educativos con un tránsito exitoso de la modalidad presencial a la multimodal o mediada por las tecnologías. Lo anterior permitió que el cuerpo docente de Compensar realizara más de 11.400 experiencias pedagógicas en el 2020, fortaleciendo así los procesos de desarrollo de los niños, con la participación de sus familias.



A su vez, adaptó el Programa de Alimentación Escolar que desarrolla también en articulación con la Secretaría de Educación Distrital, entregando el año pasado 5.680.000 bonos de alimentación y 152.000 paquetes alimentarios para preparar en casa.



“De la mano de la Secretaría de Educación reinventamos el PAE, de tal manera que mantuvimos la alimentación para los más pequeños al igual que el empleo de todos quienes trabajan en las cocinas y comedores del Distrito. Con los bonos de alimentación no solo comen los niños, sino también sus familias”, asevera Margarita Áñez.



Gran ecosistema de bienestar



Sumado a ello, Mauricio Serra explica que “desde hace un tiempo atrás, hemos trabajado en la articulación de las estrategias que tiene Compensar en caja, con las de salud, conformando un gran ecosistema de bienestar con múltiples beneficios para los niños y sus familias”.



Una muestra de esta visión integral se ve reflejada en el programa “Corazones Valientes”, dirigido a población vulnerable, a través del cual se complementa la atención asistencial con el desarrollo de actividades recreativas, educativas y deportivas, para beneficiar a más de 500 niños que padecen enfermedades huérfanas o discapacidades cognitivas – congénitas o fragilidades secundarias a la prematurez, así como enfermedades respiratorias a repetición.



De igual manera, por medio de sus Centros de Bienestar Integral, Compensar configura planes de bienestar y salud para pacientes con patologías priorizadas, entre ellos, población infantil.



“En Compensar creemos que la salud es un aspecto fundamental para asegurar el bienestar integral, pero la salud va más allá de la ausencia de la enfermedad, pues para estar bien las personas requieren un equilibrio físico, mental, emocional y fortalecer sus capacidades para asumir los constantes desafíos de la vida”, agregó Serra.



Estrategias en salud



En respuesta a los retos que trajo el Covid-19 en materia de salud, Compensar migró su sistema de atención a canales multimodales. “Tanto la atención telefónica como por videollamada se fortaleció en este último año”, afirma el director ejecutivo de Compensar EPS.



De igual manera, dadas las restricciones de la emergencia sanitaria, se detectó una reducción en la cobertura de la vacunación en niños (las vacunas que hacen parte del esquema normal de su edad). Por este motivo, en conjunto con la Secretaría de Salud se reforzó la pedagogía sobre su importancia, logrando ampliar así la cobertura.



Por otra parte, se destaca la continuidad de sus programas de promoción y prevención en salud, beneficiando a lo largo del 2020 a más de 30.000 niños y niñas entre los 0 y los 11 años.



De esta manera, Compensar ratifica nuevamente su compromiso con el bienestar integral de los colombianos, demostrando con hechos que, solo en la medida en que la sociedad se ponga a la altura de los niños, de sus derechos y sus necesidades, será posible avanzar en el propósito de construir un mejor presente y futuro para el país.



