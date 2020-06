San Victorino se reinventa con ‘Madrugón’ y ‘Trasnochón’ virtual

Cada miércoles y sábado, siguiendo la tradición popular, el comercio de San Victorino abre sus y vitrinas para sus jornadas de ‘Madrugón’. Sin embargo, por cuenta de la cuarentena por el covid-19, desde hace varias semanas, los comerciantes de la zona deben hacerlo de manera virtual, apoyados en la tecnología.



Días después de que fuera declarado el aislamiento obligatorio, los comerciantes se las ingeniaron para ofrecer sus productos y seguir vigentes en medio de la emergencia.



Por eso decidieron realizar sus tradicionales ‘Madrugones’, pero de manera virtual los sábados, días en los que los compradores pueden conectarse en las redes sociales y comprar los productos sin salir de casa.



La jornada completa este pasado sábado su sexta edición.



Así mismo, los miércoles se realizan ‘Trasnochones’, un formato que idearon para exponer sus prendas y confecciones. El próximo miércoles, a las 7 p.m. se realizará la quinta edición de la jornada.



“Durante estas jornadas todas nuestras marcas ofrecen sus productos, colecciones y precios para que la gente del exterior, los bogotanos y las personas de otras ciudades conozca su oferta y a través de las redes sociales puedan generar sus pedidos, que serán entregados por vía domicilio”, explica Angélica Leguizamón Jaramillo, gerente del Centro Comercial Visto y promotora de la iniciativa.



Según Angélica, en las cuatro versiones del ‘Madrugón’ y las tres del ‘Trasnochón’ los comerciantes ya han logrado ventas y alimentar una base de datos mayorista de más de 400 compradores y de paso reactivar, de alguna manera, las ventas paralizadas por las restricciones.



La iniciativa también busca jalonar el comercio formal, pues en la zona está operado el comercio informal, situación que pone en riesgo la salud de miles de personas.



“Es muy injusto que nuestros locales de comercio formal estén cerrados hace dos meses, mientras que en las calles los vendedores informales siguen trabajando sin medidas de bioseguridad. Nosotros nos hemos gastado millones para cumplir todos los protocolos. Invertimos mucho dinero para organizar todo y seguir las normas de bioseguridad, pero en realidad es como si en nuestras calles estuvieran en temporada, pero no desde el sector formal sino de vendedores ambulantes que no cumplen con ningún protocolo, que no hacen distanciamiento social y que no están cumpliendo con las normas. Estamos muy preocupados porque la ley debería ser para todos”, agrega Angélica.



Finalmente señalan que los comerciantes de la zona ya están listos para abrir sus locales, una vez tengan el visto bueno de las autoridades. Mientras eso pasa y tienen luz verde para operar, seguirán los ‘Madrugones’, eso sí sin salir de casa.



PORTAFOLIO.CO