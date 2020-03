Service design, la metodología que está transformando las empresas

Hace unos años, los retos de las empresas se limitaban a asuntos organizacionales o presupuestales. Sin embargo, con el paso de los años, los desafíos han saltado a otros escenarios como el de innovación, dado que el Internet y la tecnología ha transformado la forma de ofrecer experiencias a los clientes.

Y es que según cifras del ranking de Innovación Empresarial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) de 2018, el 43% de las empresas colombianas ven en la innovación un propósito para “garantizar la sostenibilidad y competitividad de la compañía”. Es por eso que cada día se hace más necesario apostarle a metodologías que ayuden a las empresas en ese sentido.



Una de las metodologías que ha tomado fuerza en los últimos años y que está aportando a la innovación de las compañías es el service design, un método que a través del diseño crea soluciones para mejorar el servicio que ofrecen las organizaciones a las personas.



“El diseño de servicios es una metodología basada alrededor del diagnóstico y mejora de un servicio completo. Se fundamenta alrededor de puntos de contacto: ya sean personas, espacios, objetos, canales y procesos, sea de cara al usuario o a la organización”, asegura Angélica Flechas, abogada, diseñadora y fundadora de Háptica, empresa especializada en este tema y primera consultora de service design 100% colombiana.



Dentro de las áreas en las que más ha tenido impacto esta metodología es la legal, ya que a través del diseño, las empresas han logrado minimizar procesos contractuales y hacer los servicios legales más humanos, entendibles, claros y amables para las personas.



“Piensen cuando compraron un producto y aceptaron los términos y condiciones de una aplicación. ¿Leyeron bien los contratos? Si lo hicieron, ¿lo entendieron? Seguramente no, porque los contratos y las leyes están escritas por abogados que piensan sólo para abogados. Es por esto que llega el legal service design, para que cualquier persona pueda coger uno de esos contratos, entenderlo y firmarlo sin dudas”, explica Flechas.



Háptica es una empresa colombiana que desde el 2014 ha trabajado por mejorar los servicios de prestigiosas compañías de distintas industrias como BBC, Bancolombia, Porvenir, Janssen y Abbvie. Además, ha realizado alrededor de 311 proyectos con 87 clientes en Colombia y Latinoamérica.



Como parte de su compromiso con la difusión del conocimiento alrededor del service design y el legal service design, Háptica participará los próximos 1, 2 y 3 de abril en un evento virtual liderado por el European It Law By Design (EITLAB) y organizado por la Saint-Louis University de Bruselas, en el que académicos y representantes del sector público y privados compartirán metodologías y casos de estudio para fortalecer el legal design en el mundo.