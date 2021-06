Servicios en materia litigiosa y no litigiosa

Isabel Victoria Gaitán R., socia de Clúster Legal, afirma que tanto clientes como abogados deben tener claro el horizonte en cuanto a los servicios de materia litigiosa y materia no litigiosa, ya que la responsabilidad es la misma, pero los riesgos son diferentes.

Esto, –añade–, implica que tanto la forma de trabajo, su planeación y las necesidades por cubrir serán diferentes, como los honorarios del abogado. Asimismo, manifiesta que el perfil del abogado debe ajustarse, pues las habilidades que se requieren en cada escenario varían de acuerdo con el objetivo que se busca alcanzar.



“Los servicios de litigio involucran capacidad de reacción y trabajo concentrado en menor tiempo. Igualmente, la articulación de información, recursos (humanos, tecnológicos, económicos) y de estrategias para enfocar los esfuerzos en la defensa de la persona o empresa deben prepararse en un lapso corto. Normalmente, al interior de las empresas, atender un litigio significará una contingencia económica que se traducirá, en algunas ocasiones, en aprobación de presupuestos adicionales o hacer uso de reservas de dinero. Sin importar si el cliente está en la posición de demandante o demandado, y si el litigio será corto o largo, hay un riesgo de pérdida, y por ello, la forma de trabajo es permanentemente de tipo reactivo”, recalca Gaitán.



Mientras que en lo que se refiere a servicios de asesoría o no litigiosos, subraya que el diagnóstico y la planeación permiten que la labor del abogado sea la de un verdadero aliado estratégico. En muchos casos, –comenta–, la asesoría es la que permitirá evitar litigios futuros: previniendo conflictos o haciendo uso de métodos amigables y de negociación para no escalar las disputas hasta escenarios judiciales. Adicionalmente, la asesoría jurídica es la que generará una estructura sólida en un negocio, sin importar su tamaño.



Para la socia de Clúster Legal también es claro que no se puede perder de vista, además, que las vías judiciales no son la única manera de proteger los derechos e intereses de un individuo o una empresa. “Para cada relación comercial o cada interacción que tenga efecto jurídico, existe una alternativa para resguardar lo que justamente a cada quien le corresponde; el abogado asesor está para procurar la alternativa que sea mejor y siempre más eficiente para el cliente”, puntualiza.



Por su parte, David Araque, socio y director del área de Litigio y Resolución de Controversias en Gómez-Pinzón, asevera que el alcance del servicio dependerá, por supuesto, de las necesidades del cliente. “En materia de litigios nuestros servicios son integrales y están orientados a la resolución de conflictos: desde acompañamiento en Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (Masc), hasta la representación cabal de nuestros clientes en los estrados judiciales o arbitrales, en todas las instancias respectivas”.



Con respecto a los casos más frecuentes que llevan los abogados en materia de litigios, David Araque revela que han visto un crecimiento en las disputas relacionadas con el sector de la construcción, así como en temas societarios (responsabilidad de los administradores, conflictos en M&A y disputas entre accionistas, principalmente).



“Igualmente, las controversias relacionadas con contratos de intermediación (distribución, suministro) han estado a la orden del día. Hemos notado en esta época de pandemia, y en relación con sus efectos, un incremento en la litigiosidad local”, enfatiza Araque.