Tecnología impulsa la salud colaborativa en Colombia

La tecnología se ha convertido en una de las herramientas más poderosas en la lucha del planeta contra el coronavirus, ya que gracias al Internet, la inteligencia artificial y otros elementos, empresas, autoridades y particulares han podido apostarle a soluciones que le hagan frente a esta pandemia.

Una de ellas está relacionada con el concepto de salud colaborativa, que en medio de esta emergencia ha sido liderada por ‘startup’ y plataformas, quienes con ayuda de la tecnología están permitiéndole a las personas acceder a servicios médicos en línea, y con ello, contribuir a la estrategia de confinamiento de los países.



Para Daniel Urrego, médico, CEO y cofundador de MedicApp, plataforma especializada en este tema, “la salud colaborativa en este momento de la pandemia puede marcar un antes y un después, ya que se le está informando a la población que no recurra a centrales de urgencias si no está en riesgo su vida y opte por otras medidas”.



Además, agrega que este modelo, ayuda a la descongestión de los servicios de urgencias de clínicas y hospitales, debido a que a través de herramientas virtuales y desde la comodidad de su casa, cualquier persona tiene la posibilidad de recibir atención por parte de personal médico, en especial quienes hacen parte de comunidades donde no hay buena cobertura de este servicio.



“La salud colaborativa es un término que se ha implementado en varios países del mundo y que le apuesta a un nuevo modelo de servicios de salud para la gestión, prevención de enfermedades y atención de pacientes, en el que se da respuestas a las principales necesidades por la población, como lo es el acceso a servicios médicos con sentido humano”, explica Urrego.



Para el caso de la atención presencial de urgencia, este modelo promueve las consultas domiciliarias, las cuales, gracias a la tecnología de las plataformas, son asignadas en tiempos no mayores a 90 minutos a profesionales de la salud, de acuerdo con su disponibilidad y ubicación.



Asimismo, en medio de esta coyuntura, dignifica la labor de médicos generales y especialistas, ya que debido a su sistema colaborativo les brinda la posibilidad de acceder a elementos e insumos de protección para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19, tal como lo está haciendo en la actualidad herramientas como MedicApp.



Esta plataforma, que a la fecha ha logrado ayudar a más de 20 mil personas tanto en consulta domiciliaria como en orientación médica virtual, integra una red de más de 450 de profesionales de la salud, que las 24 horas del día prestan sus servicios de atención general y especializada, tales como pediatría, medicina interna, gineco-obstetricia, entre otras.