Tecnologías para los ‘nómadas digitales’

Tras la llegada de la pandemia por Covid-19, profesionales de todas las industrias afrontaron un reto inesperado: la necesidad de trabajar a distancia sin sacrificar creatividad ni productividad.



(Las compañías digitales han comenzado a adaptarse a la nueva tendencia).

Sin embargo, esta limitación pasó a convertirse en una oportunidad sin precedentes, gracias a que se materializó primero con el concepto Work From Home, y después transformándose a la posibilidad de habitar y trabajar desde cualquier lugar del mundo, hablar de trabajo remoto, nómadas digitales y de políticas “work from anywhere” es el día a día de las áreas de recursos humanos, quienes consideran que la flexibilidad trae beneficios para la compañía y para sus empleados.



Por eso para apoyar a las compañías, en esta tendencia que entro en auge a raíz de la contingencia sanitaria, para el trabajo Work From Anywhere o nómadas digitales, quienes trabajan desde cualquier lugar del mundo gracias al uso de herramientas de telecomunicación, herramientas como Buk lo implementa para sus colaboradores, lo cual permite que sus colaboradores puedan elegir si trabajar desde casa, desde la oficina o hacer un mix entre ambas realidades.



Camilo Mejía Landucci country manager de Buk en Colombia, anunció la nueva solución Work From Anywhere que les permitirá ofrecer mejores experiencias y con mucha más seguridad a sus empleados, independientemente de dónde se encuentren. El trabajo es lo que haces, no donde lo haces. A medida que las compañías reimaginan dónde y cómo colaboran e innovan sus equipos, deben hacer algo más que solo transformar”.



Entro grandes beneficios de esta herramienta digital para quien trabaje desde donde quiera esta en habilitar a la fuerza laboral actual desde cualquier lugar, eliminando la fricción que puede existir entre los sistemas de TI y los empleados, para generar mejores experiencias y con mejor seguridad. Además, facilita la gestión inteligente de flujos de trabajo, cumplimiento y rendimiento, todo ello con menores costos y gastos operativos.



Con la nueva política Work From Anywhere de Buk, se propone un concepto general para crear el futuro del trabajo y con los principales beneficios:



1. Managmente basado en resultados, lo cual será todo a objetivos cumplidos los OKR o las metas propuestas.



2. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral; con la posibilidad de elegir en qué formato trabajar, lo cual ayuda a organizar no sólo horarios laborales sino personales y familiares, por lo tanto, se equilibra esta parte de este espacio, para poder compensar las ocupaciones, asistiendo a reuniones y también preocupándose de la familia, asistiendo a los hijos, realizando trámites personales o acudiendo a horas en el doctor o dentista, por ejemplo. Las personas disponen de sus horarios para cumplir sus objetivos.



3. Pool de talentos más amplio y diverso; el trabajo desde cualquier lugar amplia las fronteras, lo cual hace que la solución de selección pueda atraer y escoger talentos desde otros lugares y el sitio en donde se encuentra la oficina no debe ser un impedimento para tener a los mejores, por eso ahora se abre la posibilidad de contratar a personas desde otras regiones e incluso países.



4. Flexibilidad horaria: trabajar de forma remota hizo que se organicen las agendas para poder estar en la necesidad personal de los hijos y así equilibrar la vida laboral también. El no exigir a los colaboradores estar en un lugar físico, establecido por una cantidad de horas exactas, hace que pueda ver su agenda y organizar sus espacios personales, familiares y laborales para poder cumplir bien y de manera equitativa en cada una de ellas.



5. Menos ausencias laborales, esta política hace que se reduzca considerablemente la inasistencia al trabajo, permitiendo a la persona poder trabajar desde cualquier lugar. En muchas ocasiones, las faltas al trabajo se presentaban por problemas familiares o personales, que no se complementaban con la presencialidad de estar en la oficina. En la actualidad, si un hijo se enferma se puede asistir desde casa y al mismo tiempo estar en reuniones, lo cual permitió equilibrar ambas responsabilidades, sin necesidad de tener que pedir un día de vacaciones.



6. Disminución de la contaminación ambiental, el traslado y estar por horas en tráfico pesado, es otro de los beneficios con esta política en las oficinas, ya que muchas personas debían viajar por horas para llegar a su lugar de trabajo y a una hora establecida, incluso algunos colaboradores, perdían tiempo de trabajo, para asistir a reuniones presenciales con clientes muy lejanos de la oficina. Al incorporar la política "Work From Anywhere", se hace que los colaboradores se trasladen menos, las reuniones sean más eficientes y además se reduzca notablemente la contaminación ambiental asociada a los autos y el movimiento urbano.



Finalmente, se espera que el Gobierno regule pronto el artículo 16 de Ley 2069 de 2020, que hace referencia a los llamados “trabaja desde cualquier lugar” (WorK From Anywhere - WFA) o "nómadas digitales" en Colombia.