Tips de gestión de cobranza en tiempos de coronavirus para Pymes

De acuerdo con economistas, agencias internacionales y los bancos de inversión más importantes del mundo, el mundo vive un freno económico. Una noticia poco alentadora para las grandes, medianas y pequeñas empresas.

América Latina, y en especial Colombia, no estará libre de las dificultades que provoca la propagación del coronavirus y, aunque, hasta ahora los efectos económicos no han sido desoladores como en otros países, los expertos advierten que llegarán tiempos difíciles.



Pymes de todos los sectores se han visto afectadas en sus ventas, en su operación y, ante todo, en su flujo de efectivo a causa del Covid-19.



CobranzaOnline.com, plataforma digital de expertos en recuperación de facturas, da 3 tips para que las empresas tengan un óptimo flujo de caja:



1. Uso de herramientas Online



La transformación digital de la que se ha venido hablando desde hace unos años se aceleró, hasta en la forma de cobrar. Ahora es necesario que, de acuerdo a las necesidades operativas de cada negocio, se busquen alternativas con tecnología que mejoren nuestros procesos. Por esta razón, y con la meta clara de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a recuperar las facturas impagas, a Colombia llegó una nueva plataforma web que ejecuta el proceso de cobranza extrajudicial de manera simple y fácil por medio de Internet.



Se trata de CobranzaOnline.com, la cual genera una comisión solo en caso de recuperar el dinero con éxito: “si no recuperas, no pagas”, lo que se traduce en un beneficio para las Pymes, debido a que el bajo volumen de facturas vencidas e incobrables que maneja una compañía pequeña, en la mayoría de ocasiones, no es compatible con los servicios convencionales de cobranza.



“Lo más importante es que para la pyme este proceso no implica ningún costo. Es decir, si la gestión que realizamos no tiene éxito, no tendrá que pagar nada, compartiendo de esta manera el riesgo con nuestros clientes”, asegura Jaime Villamarin, cofundador y Country Manager de CobranzaOnline.com.



2. Clasificación de clientes morosos



Es recomendable que cada organización identifique en su base de clientes el impacto en las ventas a raíz del Covid-19. De esta forma, será más sencillo cooperar con aquellos que se vieron afectados mayormente por la pandemia y se lograrán recuperar sus cuentas por cobrar por medio de un plan de pagos que beneficien a ambas partes.



Al realizar acciones como esta, además de fidelizar a los clientes con los que ya lleva un tiempo trabajando, demostrará el compromiso social de su organización y mantendrá un flujo de caja uniforme.



3. Creación de políticas de crédito y cobranza



Si no cuentas con estas políticas en tu Pyme, este es el mejor momento para crearlas. Pero, si por el contrario ya cuentas con ellas, es el oportunidad de revisarlas. Recuerda que el flujo de las operaciones de crédito y cobranza deben de funcionar sin importar el lugar y el momento, sin importar si realiza sus gestiones desde la sucursal, casa o por medio de una plataforma digital. Ahora es el punto ideal para tener una mejor visión de qué procesos y tecnologías utilizar en dichas políticas buscando garantizar la sostenibilidad de tu empresa en el corto, mediano y largo plazo.