Tour Inmobiliario Florida 2023, oportunidad para invertir en EE. UU.

Hacer inversiones inmobiliarias en Florida, Estados Unidos, es más sencillo de lo que muchos pueden pensar. Eso sí, se requiere de asesoría y orientación para lograr hacerlo con éxito. Bajo este criterio se diseñó el Tour Inmobiliario Florida 2023, que se realizará el 6 y 7 de junio, en Medellín (Hotel San Fernando Plaza), y el 9 y 8 del mismo mes, en Bogotá (Hotel Estelar La Fontana). Este es el tercer encuentro que se hace del Tour. El primero se desarrolló en noviembre del año pasado, y mostró que los colombianos están, no solo interesados, sino que tienen capacidad para adquirir finca raíz allí. Los organizadores afirman que la asistencia en la primera edición dobló sus expectativas y, en la segunda, en marzo, recibieron casi 500 asistentes. Ahora todo está listo para el de junio

Los agentes inmobiliarios que están detrás del Tour han visto que este es un muy buen momento para que los colombianos inviertan en Miami y Orlando, entre otras ciudades. Por ello, en el tour estarán más de 20 agentes inmobiliarios presentando siete proyectos, tanto de condominios (apartamentos) como de casas, de rentas cortas y rentas largas.



En el Tour los asistentes contarán con la asesoría de abogados y expertos en todos los ámbitos que conforman este tipo de inversiones fuera del país, como son los aspectos financieros, inmobiliarios y migratorios. Allí se encontrarán proyectos para quienes cuentan con 600 millones de pesos aproximadamente para invertir (unos 150.000 dólares), y se tendrá la oportunidad de lograr financiación de hasta el 75 por ciento. Es importante que se tenga en cuenta que en la mayoría de los casos no es necesario viajar a Estados Unidos para finiquitar estos negocios. Gracias a la tecnología y al ‘puente’ que ofrece el Tour, el diligenciamiento, aprobaciones, pagos y demás trámites se pueden hacer desde Colombia.



Por qué invertir en Florida



Hoy son varias las ventajas que Florida pone sobre la mesa para los inversionistas internacionales. La primera de ellas es la de dolarizar parte del patrimonio y diversificar sus inversiones, pues, entre otros, invertir en dólares es beneficioso para los colombianos en términos de protección frente a devaluación del peso. La segunda es el combatir la inflación, que no es nada distinto que el aumento de los precios de los bienes y servicios en un periodo determinado, y que, por lo tanto, representa una pérdida de poder adquisitivo del dinero, lo que se combate al adquirir propiedades inmuebles que no solo mantienen el dinero, sino que se valorizan proporcionalmente al valor porcentual de la inflación, al igual que cualquier otro producto o servicio.



Entre otras razones también se cuentan los beneficios tributarios y la inmigración hacia Florida. En el primer caso, Florida es uno de los siete estados de EE. UU. que no tienen impuesto estatal a la ganancia, lo que representa un ahorro más que considerable. Y en el segundo caso, cabe reseñar, que después de pandemia Florida ha venido recibiendo, no solo más de 900 personas diariamente mudándose al estado del sol (70% estadounidenses). Además, se han reubicado las oficinas y operaciones de 123 de las 500 empresas más grandes de EE. UU., lo que ha significado una valorización en las propiedades dada la alta demanda y el déficit habitacional de viviendas.



A ciudades como Miami y Orlando, los empresarios de finca raíz, además de seguir viéndolas como destinos turísticos por sus playas, sus centros comerciales y, obviamente, los parques temáticos, se han diversificado al otorgar mucho más que esto a sus visitantes. Miami, por ejemplo, es una ciudad cada vez más cosmopolita e importante a los ojos del mundo. Todos los artistas del mundo pasan por allí, el clima es el favorito de los estadounidenses, el Art Basel es imperdible en la agenda mundial del arte, y se ha convertido en lugar de encuentro de eventos deportivos de la más alta talla mundial como el Miami Grand Prix F1 y el Abierto de Tenis que se desarrollan en el lugar. Orlando hoy es mucho más que parques con industrias tan importantes como la de la salud y la tecnología.



Así que son muchísimas las razones por las cuales invertir en Florida es más que una buena opción. Es una gran oportunidad. Invertir en Florida es fácil, rentable y seguro, si se hace de la manera correcta que es lo que ofrece el Tour Inmobiliario Florida 2023.



MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio del Tour Inmobiliario Florida 2023.