El cargo por confiabilidad para apalancar transición energética

Mucho se habla sobre la crisis climática, la transición energética justa y la necesidad de tomar acción, pero ¿cómo se apalanca esta transición? ¿Qué mecanismos financieros, de mercado y regulatorios viabilizan las inversiones para que el parque de generación de energía eléctrica colombiano se pueda expandir, diversificar y fortalecer?



La respuesta ya existe y se llama el Cargo por Confiabilidad (CxC), el cual está definido en la regulación como “un mecanismo de mercado, que tiene como fin garantizar el suministro de energía cuando los recursos hídricos del país escasean, como consecuencia del fenómeno de ‘El Niño’”.



(Estado de emergencia en La Guajira continúa sin decretos).



Se puede entender como un mecanismo -más no un seguro- que remunera la expansión y la disponibilidad del parque de generación para que esté listo para generar energía firme para atender a los usuarios ante sequías intensas. Las plantas de generación que reciben CxC adquieren un compromiso de entrega de energía firme, el cual se paga mes vencido una vez han demostrado haber prestado el servicio, es decir, haber estado disponible para generar.



Para esto, XM, como operador del mercado, verifica mes a mes que los generadores hayan tenido las centrales en estado óptimo en materia de infraestructura, contratos de combustibles, capital humano, seguros, cadena de suministro y todo lo que se necesita para cumplir con su obligación. Una vez surtido y verificado el proceso de disponibilidad, se le paga al generador.



Este esquema de expansión del CxC ha permitido que a diciembre de 2022 se hayan incorporado más de 11.000 MW al sistema eléctrico nacional, correspondiente a aproximadamente el 59 % del total de la capacidad de generación instalada a 2022, lo que ha liberado recursos fiscales para inversión por encima de los US$ 15.000 millones.



(Fenómeno de El Niño y otros temas que le esperan al nuevo Minminas).



Ahora bien, ¿por qué el CxC apalanca la transición? A raíz de la subasta de asignación de obligaciones de energía firme llevado a cabo en 2019, las empresas afiliadas a Andeg han realizado inversiones significativas que superan los US$650 millones para asegurar nueva capacidad de generación, así como la modernización de las centrales, lo que permite generar energía confiable e incorporar tecnologías de punta que mejoran la forma como se usan los combustibles.



Tal es el caso del proyecto de cierre de ciclo de Termocandelaria, la cual generará 50 % más de energía con el mismo consumo de gas natural, aumentando su eficiencia de un 34 % a un 51 %, reduciendo sus emisiones de GEI e implementando equipos eléctricos de alta eficiencia que permiten tener un menor consumo de agua y energía. Así mismo, Termoyopal cambió 3 plantas de generación por unas nuevas de mayor eficiencia, aumentando en 60 MW su capacidad. También, Termovalle recientemente mejoró su proceso de generación y aumentó en 40 MW su capacidad.



Nuestras empresas están comprometidas con el desarrollo de estrategias de sostenibilidad, orientadas a garantizar una relación armoniosa en los territorios y con la cadena de valor, y a procurar por una operación responsable y eficiente en el aprovechamiento de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos.



(‘Alarma eléctrica se desactiva con la entrega de obras’: XM).



En los últimos años, se han desarrollado iniciativas de compensaciones, revegetalización, enriquecimiento forestal, siembra de especies vegetales nativas y protección de ecosistemas y márgenes de río. También se ha trabajado en el manejo paisajístico y de la biodiversidad, con más de 110.000 árboles sembrados en 2022.



El sector termoeléctrico está comprometido con las comunidades del área de influencia de las centrales de generación para mejorar su calidad de vida, fortalecer el tejido social y generar oportunidades alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante 2022, se beneficiaron más de 45.300 personas y se invirtieron más de 9.000 millones de pesos en programas de educación, salud, bienestar, productividad, generación de empleo y apoyo comunitario.



En términos de gestión del cambio climático, el sector térmico representa apenas el 2,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Se viene trabajando en adaptación y mitigación a través de la innovación, la diversificación del portafolio y la participación en el mercado de carbono. También se enfoca en la eficiencia energética y la exploración de nuevas tecnologías como el hidrógeno para contribuir a las metas climáticas del país.



(Expertos instan a replantear puntos de la transición energética).



En este sentido, es importante resaltar que la transición energética debe armonizarse con la transición fiscal, laboral y productiva de las regiones y el país. Además, debe aumentar la cobertura del servicio a nivel nacional, cerrar brechas e insertar tecnología en el sistema eléctrico para atender la demanda de manera confiable y segura.



Así las cosas, es el CxC está alineado y apalanca la transición energética justa, gradual y segura. Es una señal de inversión oportuna que, acompañada de estabilidad regulatoria, financiación e incentivos suficientes, impulsa los proyectos para la transición energética. Además, permitirá -como lo ha hecho hasta el momento- la adopción de tecnologías futuras como el hidrógeno azul y verde mezclado con gas y carbón, la eficiencia energética, la captura y secuestro de carbono, la diversificación del portafolio y de insumos de generación.



Las plantas térmicas respaldan la transición energética del Gobierno Nacional, dando el respaldo y soporte de energía firme que se requiere para asegurar la entrada de fuentes renovables no convencionales. Esperamos que la subasta del CxC de 2023 para asignaciones de Obligaciones de Energía Firme del año 2027-2028, permita adicionar la energía firme en el marco de diversificación, la complementariedad y la confiabilidad en el sistema eléctrico.



ALEJANDRO CASTAÑEDA CUERVO

Director Ejecutivo de Andeg