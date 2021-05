Tributi, un ejemplo de cómo emprender con poco dinero 

Iniciar un negocio con pocos recursos para muchos significa una misión imposible. Sin embargo, en la vida de Andrés Vélez y Simón González, creadores de Tributi, este argumento no tiene cabida. Su historia es la parábola de que emprender sin mucho dinero sí es posible y que como bien dice el dicho “el que persevera, alcanza”.



(Bancolombia ayudará a los colombianos a hacer su declaración de renta).

“Nosotros nos conocimos en la universidad, pero tomamos rumbos laborales distintos. No obstante, un día nos reencontramos, empezamos a hablar de lo que pasa en Colombia en términos de declaración de renta y ahí comenzó la hora cero de nuestra empresa”, relata Andrés, quien a sus 31 años, hoy lidera la administración de esta ‘startup’ que hace pocos meses fue reconocida por la revista Forbes entre las mejores 100 de Colombia.



Pensando en los procesos tradicionales de declaración de renta, los errores que se generan en el cálculo de los impuestos y los gastos de contaduría que muchos colombianos asumen a la hora de cumplir con esta obligación, estos jóvenes ingenieros crearon una plataforma que realiza de forma online y en menos de 2 horas la declaración de renta de cualquier persona en el país.



“En Estados Unidos, las declaraciones se hacen con software hace más de 20 años, y entonces ¿por qué esto no pasa en Colombia?”, cuenta Simón al referirse a una de las tantas preguntas que se hicieron minutos antes de emprender.



No obstante, el miedo al riesgo no es su estilo y estos jóvenes en 2017 materializaron sus ideas y conocimientos, liderando la construcción de una plataforma, que sin capital externo ni presupuestos millonarios, un año después logró hacer historia, convirtiéndose en la primera empresa de Medellín en recibir aceleración de Y Combinator, la aceleradora de Silicon Valley y mentora de grandes casos de éxito como Airbnb, Dropbox y Rappi.



Gracias a este espaldarazo y a su apuesta de digitalización de la declaración de renta, Tributi ha conseguido un crecimiento de 4.000 % en los últimos dos años y con ello, ha construído una filosofía donde de la mano de los más jóvenes proyecta convertirse en una de las grandes promesas del ecosistema ‘startup’ de Colombia.



“Los jóvenes trabajamos con ganas de generar cambios reales, no nos da miedo intentar nuevas formas de resolver problemas viejos. Por eso, nuestra ‘startup’ ha decidido apoyarse en el talento joven para seguir este camino que busca cambiar la forma en que se presentan los impuestos en Latinoamérica, a través de la tecnología”, añade Vélez.



En línea con esta filosofía, Tributi, que en el 2019 fue reconocida por la revista INC como una de las 50 empresas que están cambiando el mundo, hoy está conformado por un equipo humano donde el 97 % son menores de 35 años. Además, durante la temporada de declaraciones de renta en Colombia, ofrece empleos para más de 100 jóvenes quienes apoyan las labores de soporte, resolución de problemas tributarios y otros servicios.



Según datos del último año del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Colombia se estima existe una población de cerca de 10.990.268 jóvenes, que representan el 21,8 % de la población total y de los cuales 5.552.703 son hombres y 5.437.565, mujeres.



PORTAFOLIO