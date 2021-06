¿Por qué EE. UU. y México son los destinos preferidos por colombianos?

La conectividad se ha ido reestableciendo y hay confianza en que sin restricciones se reactivarán los destinos del país. La afirmación es de Paula Cortés, presidenta de Anato, quien habló con Portafolio sobre las expectativas de la ‘Vitrina Turística’, el primer evento presencial del sector, y lo que viene para esta actividad para la temporada de mitad del año.

¿Cómo está actualmente el sector?



Hoy la situación sigue siendo crítica. Seguimos entre el 25% y 30% de las ventas que hacían las agencias en el 2019 y esperábamos que este primer semestre pudiéramos tener un repunte, pero por el tema de contagios, restricciones y el paro, obviamente se frenó ese porcentaje.



Esto nos ha golpeado sobre todo porque lo primero en reestablecerse han sido la ventas internas, en Colombia el 75% de la reactivación en movimiento de pasajeros ha sido a nivel nacional. Y en cuanto a empleo, la preocupación es más grande porque en el primer trimestre hubo una reducción del 36% en el sector.



¿Cuál es la importancia de la ‘Vitrina Turística’ en el contexto de la reactivación?



Lo más fácil hubiera sido para nosotros no hacer nada, pero consideramos que este es el punto de partida para la reactivación del sector y los empresarios nos han pedido a gritos que hagamos la ‘Vitrina Turística. Además, tuvimos en cuenta la fuerza que es tener un país invitado como Argentina para la edición número 40. Para Bogotá este evento es muy importante porque genera alrededor de US$7 millones en alojamiento, transporte, comida y empleos. Además estamos abriendo 3.500 empleos directos.



¿Qué expectativa tienen con el evento?



Por aforo no podemos tener más de 7.000 personas por día, pero ya hay más de 2.600 citas agendadas, entre expositores y visitantes profesionales, y más de 5.600 personas en citas durante los tres días. Este no es un evento abierto al público, es un relacionamiento profesional de los actores del sector turístico y es la oportunidad de hacer los negocios. Tendremos una reducción importante en área, y solo será en un 30% del espacio habitual.

Paula Cortés, presidenta de Anato. Archivo particular

¿Cuál es la tendencia hoy en los viajes?



La tendencia sigue siendo muy similar. Estados Unidos y México, continúan como los destinos preferidos porque nunca cerraron sus puertas para los visitantes extranjeros. En Estados Unidos, además, por el tema de la vacunación ha crecido enormemente el número de colombianos saliendo con dirección a ese país. Abril, comparado con marzo, creció 14%, lo que significa que más de 90.000 personas están viajando al mes aproximadamente hacia esa nación.



Y México también ha tenido un avance importante porque los destinos que más están pidiendo hoy son los destinos de sol y playa y ese país tiene un gran abanico de oportunidades en ese sentido.



A nivel nacional siguen predominando también los destinos de sol y playa, los cuales han crecido con la apertura de ciudades. Cartagena y San Andrés siguen liderando, pero, contrario a esto, se han frenado mucho el Eje Cafetero y el Valle por la situación de orden público.



¿Qué expectativa hay esta temporada?



Tenemos una gran confianza en que una vez empiecen a eliminar las restricciones esto reactivará los destinos turísticos del país. También vemos que la conectividad, por parte de las aerolíneas, está creciendo y la intención de viaje igual.



El pronóstico que tenemos para junio y julio, que son usualmente temporada alta, es llegar a un 35% en las ventas. La movilidad de los vuelos a nivel nacional versus el 2019 ya va en el 55% de reactivación, y esperamos ventas efectivas a medida que vayan abriendo los países.



La gran recesión en este momento es que no tenemos apertura con Europa, que es el tercer destino para los colombianos saliendo al exterior. Esperamos que se empiece, a partir de finales de este mes como dijo la Comunidad Europea, a dejar entrar por lo menos a las personas vacunadas. Sin embargo, buscamos que no limiten el ingreso ni circulación de viajeros por si están vacunados o no, para eso existen las pruebas PCR, porque tanto España como Colombia tenemos más o menos 11 millones de personas vacunadas y todavía falta mucho para llegar a la inmunidad del rebaño.



¿Qué opina del Iata Travel Pass y la Guía de viajes de la Ocde?



Todo lo que sea de restringir los viajes es un veto para la actividad turística y ahora cada empresa y cada organismo va a querer tener un pasaporte de vacunación. Mientras esto sea algo a lo que todo el mundo lo pueda acceder estaremos de acuerdo, de lo contrario no, porque si consideramos que puede frenar la posibilidad que la gente siga viajando.



Y hay que tener en cuenta que a nivel mundial el turismo en el primer trimestre siguió caído en un 83%, es decir, 180 millones de personas que dejaron de viajar. Si ponemos más restricciones será peor.



¿Qué alivios han recibido las agencias y qué buscan mantener?



Para nosotros es supremamente importante tener el apoyo de la nómina. Más del 85% de las empresas turísticas hoy son medianas y pequeñas entonces es necesario este apalancamiento hasta diciembre. Asimismo lograr mantener a flote los créditos a través de Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías.



Y por supuesto poder sacar adelante la Ley de Turismo: la eliminación del IVA del 19% a los paquetes turísticos hasta el diciembre del 2021 y la baja del IVA a los tiquetes aéreos del 19% al 5% hasta diciembre del 2022, esto ayudará a que los colombianos puedan viajar más fácil.



