Turismo y obras, los ejes de la reactivación económica en Arauca

Dos ejes fundamentales moverán la reactivación económica en el departamento de Arauca: el avance en infraestructura y el turismo.



Así lo afirmó el gobernador Facundo Castillo, quien para este 2021 estima concretar varias obras de infraestructura, que moverán el aparato industrial y económico del departamento, afectado por la pandemia del coronavirus.



Entre las obras que impulsarán esta reactivación está una planta procesadora de plátano, que este año empezará a operar tras iniciar su construcción en 2015, además de otros proyectos de la agroindustria.



Así mismo, otro de los pilares que serán eje de esta reactivación será el turismo, que por años, se ha convertido en una de las mayores esperanzas del departamento, pero que por cuenta de la guerra y ahora, por el coronavirus, no ha podido despegar.



Y es que tras la firma del proceso de paz, esta zona del país ha querido abrirse campo como destino turístico, algo que antes de la pandemia estaba en pleno despegue, pero que con la llegada del Covid- 19 y el cierre de varios sectores, se vio afectada.



No obstante, según el gobernador Castillo ya se han firmado convenios importantes para la construcción de tres miradores en Tame, Saravena y Arauquita. Además desde en el segundo trimestre de este año empezará a operar un parque Ecoturístico que contará con servicios de hotelería, piscina, entre otros.



“Venimos trabajando en un proyecto con la corporación departamental para tener posadas y establecer una ruta para conocer Arauca; ya tenemos la ruta del cacao en Arauquita, otra en Tame y queremos habilitar una en Cravo Norte. Con la estrategia ‘Arauca te sonará para siempre’, buscamos impulsar el sector”, afirmó el gobernador, quien recientemente recibió la visita del presidente Iván Duque y parte de su gabinete ministerial, que se comprometió a realizar inversiones en este departamento, que ha sufrido históricamente abandono por parte del Estado.



Sin embargo, para que estas obras se concreten y se pueda avanzar en una reactivación eficaz, rápida y segura, es necesario fortalecer su sistema de salud para hacerle frente y salir de la pandemia.



Para esto se busca avanzar en la construcción de obras de la infraestructura de salud como la culminación de la torre del hospital San Vicente y la puesta en marcha del plan masivo de vacunación en el departamento una vez haya disponibilidad de las vacunas.



“Para la lucha contra la pandemia hemos habilitado el Laboratorio de Salud Pública para procesar muestras de Covid-19 en el departamento; inicialmente, una se demoraba un mes, ahora son doce horas, lo que nos permite tomar acciones de inmediato. En cuanto a las unidades de cuidado intensivo, contábamos con once camas en el San Vicente, ahora tenemos 64 camas entre Saravena y Arauca. Ya estamos preparados para la vacunación. En la capital tenemos dos IPS habilitadas que cumplen con todos los lineamientos: el Hospital San Vicente; así mismo, en cada municipio tendremos habilitado un lugar. Comenzaremos con la vacunación de los profesionales de la salud de primera línea, esperamos hacerlo en no más de ocho días, seremos diligentes para que la población pueda recibir los biológicos en el menor tiempo posible”, afirma Castillo, quien confía que con estos planes el departamento de Arauca pueda avanzar en su reactivación económica segura.