Un aliado virtual para mantenerse activo y saludable sin salir de casa

La virtualidad se ha convertido en el aliado perfecto para quienes han decidido impulsar sus negocios en el ámbito digital. El catálogo de productos y servicios que se encuentra hoy al alcance de las personas en internet y en las redes sociales, es extenso y da la posibilidad a algunos de generar ingresos extra con la ayuda de herramientas digitales y, a muchos otros, de tener acceso a bienes y artículos indispensables.

En Colombia, promocionar emprendimientos, empresas y productos a través de internet es una práctica cada vez más frecuente. El país es uno de los de mayor crecimiento en el sector e-commerce, entre 20% y 25% anual durante los últimos 10 años, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Ahora, con la emergencia que se está presentando a nivel mundial, los negocios online se han convertido en una oportunidad y en una solución para muchos.



Las ventas de industrias como moda, salud y belleza, mascotas, alimentos y tecnología, se han visto beneficiadas en sus ventas. Según Totalcode, plataforma de comercio electrónico, en Colombia, las ventas de los cinco primeros días de abril, fueron equivalentes a las realizadas en los 31 días del mes de marzo de 2020.



Esta creciente tendencia, es el camino que han empezado a recorrer emprendedores, pymes y hasta grandes empresas. Así lo ha entendido muy bien Herbalife Nutrition, compañía global de productos nutricionales cuyo propósito es hacer un mundo más saludable y feliz.



En este sentido, la multinacional ha buscado innovar para darle mayores facilidades a sus Distribuidores Independientes y a sus clientes. Para esto, dispone de Go Herbalife, una plataforma en línea que le permite a los Distribuidores Independientes en el país, crear gratuitamente una página web personal, fácil de usar y personalizable.



“Las herramientas e innovaciones que desarrolla Herbalife Nutrition las construye de la mano de los Distribuidores Independientes, es decir, que responden directamente a sus necesidades y están diseñadas para potenciar sus negocios independientes, de cara a las expectativas de los clientes actualmente.” señala María Isabel Sojet, Gerente de Servicios al Distribuidor Independiente de Herbalife Nutrition Colombia.



En estos días de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, las personas no han podido salir de sus hogares y esto ha llegado a interrumpir sus hábitos de vida activa y saludable. En este caso, Go Herbalife se ha convertido en el mejor aliado de los Distribuidores Independientes y sus clientes. Luego de realizar el pedido a través de la plataforma, los clientes podrán recibir los productos dentro de las próximas 24 a 72 horas, en la mayoría de municipios del territorio nacional y sin salir de casa (a domicilio).



Facilidades como los pagos en línea con tarjetas de crédito o PSE son de las mayores funcionalidades que se ofrecen a quienes deseen adquirir los productos de la marca. Asimismo, obtienen la seguridad y respaldo de Herbalife Nutrition, acceso al catálogo de productos en línea y a contenidos sobre bienestar y nutrición, además del acompañamiento en el uso de los productos por parte de los Distribuidores Independientes.



“Definitivamente, desde febrero 2020 se ha multiplicado la creación de estos sitios, además de las transacciones que los Distribuidores Independientes tienen a través de la plataforma. Actualmente, en Colombia tenemos más de 4 mil tiendas activas en Go Herbalife de Distribuidores Independientes. Hemos visto cómo paulatinamente aumentan las transacciones a través de esta plataforma”, agrega Sojet.