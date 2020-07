Una ruta para el cuidado de las uñas

Unas uñas bien cuidadas son clave en la presentación personal de cualquier persona. Por eso, en Colombia existe la Ruta Charlotte, una iniciativa creada por la empresa Charlotte Cosmetics que busca visitar todos los rincones del país para capacitar a mujeres y hombres que quieran incursionar en el embellecimiento de las manos, el cuidado y decoración de las uñas.



Desde hace dos años, la Ruta Charlotte ha visitado diferentes ciudades como: Villavicencio, Cali, Bogotá, Girardot, Yopal y muchas más. Allí, en cada ciudad, se encargan de capacitar a las personas que quieran aprender sobre esta profesión. Pertenecer a esta iniciativa es muy fácil, solo se necesita tener pasión y gusto por este arte. Al final de la capacitación a la persona se les certifica en el manejo de los productos y diferentes técnicas.



Las personas interesadas en realizar el curso gratis solo deben seguir las redes sociales: En Instagram CharlotteCosmeticsColombia y en Facebook Charlotte Cosmetics Colombia. Allí pueden obtener toda la información y empezar a disfrutar las clases con docentes especializados en el tema. En tiempos de pandemia no hay excusas para dejar de hacerlo. A través de clases virtuales, las personas pueden participar y aprender del esmaltado semipermanente, manejo de productos, efectos especiales en las uñas, etc.



Según Valerie Delgado Ramos, creadora de la iniciativa una de las características que deben tener sus estudiantes son las ganas de aprender. Charlotte es una empresa incluyente, no le importa el género, lo importante es que a las personas les guste el arte y quieran salir adelante. El cupo son 100 personas en clase y dura 5 horas el curso básico.



Lo mejor de subirse al bus de la Ruta Charlotte es que los clientes y sus manicuristas siempre estarán protegidos porque usan artículos de alta calidad. A Charlotte lo diferencia sus productos orgánicos, amigables con el medio ambiente y uno de sus grandes éxitos son sus productos, eso los diferencia de otras marcas.



Desde que arrancó Charlotte en el mundo de la belleza de las uñas, es la única empresa Colombiana con esmaltes hechos a base de resina natural porque están en la era ‘eco’.