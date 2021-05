Una solución al servicio del mercado laboral

El mundo del trabajo está sufriendo una reestructuración en muy corto tiempo, las empresas se han visto obligadas a reaccionar ante el Covid-19. Para los empleados el futuro del trabajo ya ha llegado antes de lo esperado.



El empleo a nivel mundial tuvo una desaceleración para las personas y empresas que derivó en la gestión de cambios en corto plazo y en la necesidad de transformaciones a largo. Frente a este escenario, las organizaciones han presentado la necesidad de incluir en sus estrategias apoyo de expertos para la toma de decisiones en su fuerza laboral para desvinculaciones humanas y apoyo con soluciones de outplacement para vincular nuevamente las personas a la vida laboral.



Aunque se han producido importantes cambios en el mercado laboral en todos los sectores, esto no significa el fin de puestos laborales y la reducción de empleos, por el contrario, cada día se abren más plazas, solo que requiere nuevas competencias y capacitaciones para acceder a oportunidades.



Las personas que se enfrentan a un despido necesitan asesoría práctica sobre cómo y dónde pueden aprovechar mejor sus habilidades, pero también necesitan soporte con herramientas en materia de bienestar para ayudarles a afianzar la seguridad en ellas mismas y a encontrar su lugar en un mercado de trabajo, es allí donde los programas de transición de carrera ayudan a una rápida recolocación laboral con el menor impacto posible.



“Nuestros estudios demuestran que muchos candidatos que pasan por un

programa de outplacement consiguen nuevos empleos con mejores salarios y posiciones de mayor responsabilidad que las que tenían en su anterior empresa. En 2020, el 79% de los candidatos de outplacement pasó a un nuevo puesto con el mismo o mayor cargo, y el 57% de los candidatos encontró un puesto con el mismo o mayor salario”, comenta Adriana Garcés, Directora Right Management de ManpowerGroup Colombia.



Dos aspectos esenciales enfatizan el progreso y el futuro del outplacement: la inteligencia basada en el conocimiento basada en datos y la inteligencia emocional, centrada en el bienestar. Ambas, en armonía, podrían responder a los retos y oportunidades que los trabajadores y los empleadores deberán sortear y aprovechar.



VOLATILIDAD DEL MERCADO LABORAL



Los trabajadores que han obtenido un programa de outplacement han podido sobre llevar un despido y han logrado encontrar un nuevo trabajo en diferente sectores y puestos de trabajo, sin que su calidad de vida laboral se deteriore, a pesar de la volatilidad que caracteriza el mercado laboral.



“Los datos de Talent Solutions Right Management de ManpowerGroup, revelan que, en todo el mundo, el 49% de los candidatos que pasó por un programa de outplacement encontró un nuevo puesto de trabajo en un sector diferente. Esto constituye la mayor proporción de personas que han cambiado de sector en los últimos ocho años”, expresa Garcés.



Los datos también muestran cómo los empleados pueden ser más ágiles para encontrar un nuevo empleo, ya que casi la mitad (47%) de los candidatos cambió de puesto de trabajo durante su transición a través del outplacement en 2020.



Los ex empleados que han pasado por el outplacement suelen actuar como defensores y promotores de la empresa, fortaleciendo el valor de la marca empleadora. Un motivo para que los directores de contratación, con frecuencia, vuelvan a contratar a personas que han pasado por programas de outplacement por su compromiso a toda prueba.



CÓMO ADAPTARSE A LOS CAMBIOS



De acuerdo con el documento de Talent Solutions, existen cinco acciones para cada quien en el trabajo de adaptación en tiempos de volatilidad en el mercado laboral.



Las empresas: han de confiar y motivar a los empleados para que respondan positivamente a la digitalización; guiarse por los valores de la organización; mantener conversaciones entre líderes y empleados; animar a los empleados a ponerse en contacto con el outplacement; fomentar una cultura de desarrollo profesional y de mejora de competencias.



Los trabajadores: necesitan asumir el control de su carrera; prestar atención a los datos y al análisis del mercado laboral; aprovechar las oportunidades que ofrece el trabajo a distancia; reevaluar prioridades para el momento de su carrera y vida personal; y ver el outplacement como una oportunidad y comprometerse durante todo el proceso de esta clase de programa.