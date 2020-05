Universidad del Rosario anuncia segundo paquete de alivios

La Universidad del Rosario dio a conocer un segundo paquete de ayudas, entre ellos nuevas líneas de crédito flexibles y la creación de un nuevo fondo de becas por $3.747 millones para apoyar 2.000 estudiantes de pregrado y posgrado, entre otros.

Este nuevo paquete se suma a alivios y apoyos financieros que la universidad consolidó en abril por $61.000 millones, recopilados en 5 fondos:



- Becas descuentos y donaciones por $45.000 millones

- Fondo de financiación por $10.000 millones

- Fondo de apoyos académicos por $3.620 millones

- Fondo de servicios generales y terceros por $1.311

- Fondo de sostenimiento por $1.300 millones para auxilios de alimentación, entrega de equipos de cómputo e internet.



Tras conversaciones permanentes, con cerca de 3.767 estudiantes, profesores y colaboradores, los directivos de la institución determinaron un segundo conjunto de ayudas:



- Una nueva opción de registrar hasta cinco créditos, correspondientes al 25% de la matrícula, para pregrado.



- Ampliación del fondo de financiación directa a corto plazo por $20.000 millones, para incrementar el apoyo a estudiantes que no tienen acceso a Icetex y al sistema financiero del país.



- Un nuevo fondo de becas por $3.747 millones para apoyar 2.000 estudiantes de pregrado y posgrado, como resultado de las eficiencias por reducción de gastos.



- Reducción transitoria de los salarios de los directivos de la institución, con el fin de destinar dichos excedentes al fondo de becas.



- Nuevas líneas de crédito flexibles con tasas que van desde el 0% hasta el 1.15% MV, que representan mejores beneficios que la mayoría de las ofrecidas por el sector financiero.



“Ahora más que nunca, las Universidades debemos honrar nuestro compromiso con Colombia, por lo cual el apoyo no puede limitarse a nuestra comunidad. Es momento de volcar nuestro recurso humano y tecnológico, todo el conocimiento y la experiencia que tenemos, también a la atención de este desafío. Son tiempos supremamente retadores financiera y socialmente, y por eso estamos absolutamente comprometidos con la revisión e implementación responsable de ayudas tanto para nuestros estudiantes como para el país. Nuestro propósito será siempre garantizar la continuidad de un sistema de educación superior de alta calidad no sólo para nuestros alumnos, sino para todos los jóvenes de Colombia”, señaló Alejandro Cheyne, rector de La Universidad.