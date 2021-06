Nuevas reglas para vacunar: por edades y 'pico y cédula' en unos casos

La primera fase del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 identificó y vacunó a gran parte de los grupos poblacionales con mayor riesgo de complicaciones y muerte, entre los que se encuentran adultos mayores, talento humano en salud y grupos de importancia social, como los docentes.



Con la priorización de las personas de las tres primeras etapas, el Ministerio de Salud señaló que se logró reducir rápidamente la mortalidad específica y la incidencia de casos graves, lo que permitirá disminuir un mayor impacto social y sobre el sistema de salud, lo que que dará las bases para una reactivación económica gradual y segura.



Además, aunque el país atraviesa por un tercer pico con un alto impacto en mortalidad, este hubiese sido mucho mayor de no haber sido por la vacunación progresiva, de acuerdo con el riesgo de las formas más graves del covid-19.



Así las cosas, con la apertura de la etapa cuatro, con la que comienza la fase II, las personas priorizadas por edad no necesitarán aparecer en Mi Vacuna, mientras que los grupos con condiciones específicas sí.



Es decir que las reglas para vacunarse cambiaron: en la etapa cuatro, inicia la inmunización de personas entre 45 y 49 años, que durante esta semana será con agendamiento, pero a partir del sábado 19 de junio será sin citas, pero con medidas de control para evitar aglomeraciones, lo cual contribuirá a ampliar rápidamente las coberturas de vacunación al ser un grupo de 6,6 millones de personas.



En el caso de Bogotá, hay unos grupos que no tienen restricción de 'pico y cédula' y las personas podrán ir a alguno de los puntos habilitados por la Secretaria Distrital de Salud para hacerlo. La atención será entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Incluso puede agendar una cita para no hacer filas en www.vacunacionbogota.com.



Para mayor claridad:



- Personas entre 45 y 49 años se vacunarán con 'pico y cédula'.

- Personas con 50 o más años, sin 'pico y cédula'.

- Menores de 45 años priorizados en Mi Vacuna (comorbilidades), sin 'pico y cédula'.



Algunos puntos de vacunación en Bogotá son:

Puntos de vacunación en Bogotá. Archivo particular

Otros puntos son:



- Coliseo Tibabuyes.

- Coliseo Molinos.

- Coliseo Villa de los Alpes.

- Coliseo Cayetano Cañizares.

- Coliseo La Palestina.

- Coliseo Metropolitano Tunal.

- Corferias.



En cuanto días y a la aplicación del 'pico y cédula' en la capital para quienes corresponda, será de la siguiente forma:



- Jueves 17 de junio: cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3.

- Viernes 18 de junio: cédulas terminadas en 4, 5 y 6.

- Sábado 19 de junio: cédulas terminadas en 7,8 y 9.



A partir del domingo 20 de junio, comenzará una nueva rotación con los documentos terminados en 0,1, 2 y 3 y la rotación seguirá los siguientes días.

Sobre la inmunización contra el covid-19 en mujeres gestantes, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, aclaró que, de acuerdo con la evidencia, las vacunas son seguras y eficaces para este grupo poblacional.



Asimismo, manifestó que “con comorbilidades o no, el uso de las vacunas en estas poblaciones se ha venido definiendo a partir de la evidencia y sus respectivos estudios desde hace muy pocas semanas”.



Sobre su aplicación en Colombia, destacó que “su autorización debe ser dada por el Invima para su uso, a solicitud de las empresas farmacéuticas".



