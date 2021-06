Sanitas y Nueva EPS vacunarán masivamente en San Andrés

Desde este jueves 17 de mayo, en jornadas de 12 horas y durante 5 días seguidos, EPS Sanitas y la Nueva EPS se suman a los esfuerzos del Gobierno para avanzar de forma acelerada en el Plan Nacional de Vacunación y la inmunización de los habitantes de San Andrés.



Sanitas dispondrá de un equipo de 36 vacunadores, con todo el respaldo y despliegue logístico, para aplicar 30.000 dosis y, de esta manera, acercar aún más la isla a la inmunidad de la población contra covid-19 para el retorno paulatino a la normalidad y la reactivación social y económica. Las personas únicamente deberán acercarse al punto de vacunación, ubicado en el Centro de Convenciones del Hotel Decameron Isleño.



La idea de la EPS es aplicar el modelo que ha implementado para los procesos de vacunación en el Movistar Arena en Bogotá con el acompañamiento permanente durante el proceso hasta su salida por parte del equipo de profesionales de la salud y personal logístico.



La intención es vacunar el mayor número de personas posible, así que no habrá proceso de priorización, solo se requiere ser mayor de 18 años y asistir con el documentos de identidad, no se tendrá pico y cédula y como se cruzarán las bases de datos de los afiliados de las dos EPS (Sanitas y Nueva EPS) registrados con residencia allí para asegurar que las vacunas son para los habitantes de la isla.

“Por mí y por mi familia, ¡me vacuno!” Wilmer, habitante del archipiélago de San Andrés. pic.twitter.com/urP3DFGMEx — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 17, 2021

“Nos llena de orgullo llegar a San Andrés con este equipo y contribuir con la inmunización de la población a través de nuestra experiencia, procesos y personal altamente capacitado. Como EPS, nuestro mayor interés es velar por la salud de la población y, en este sentido, la vacunación contra el Covid-19 juega un papel fundamental para que los colombianos continuemos saliendo adelante”, señaló Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente de EPS Sanitas.



