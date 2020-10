‘Vencer el miedo para transformarse’

El coronavirus puso contra las cuerdas las economías y con ello, el funcionamiento de muchas empresas en el mundo, ya que las políticas de confinamiento han obligado a algunas a cambiar su modelo de negocio o a suspender su operación.

Colombia no ha sido la excepción. Según un reciente balance de la Superintendencia de Sociedades, los procesos de insolvencia en las empresas en los últimos meses aumentaron. De acuerdo con la organización, en lo corrido del año, se han presentado 852 peticiones para este tipo de procesos, de ellas, 624 se dieron entre abril y septiembre.



Pero, ¿qué deben hacer empresas y empresarios para enfrentar este escenario y los miedos que ha generado la crisis? Felipe Novoa es un joven conferencista, que luego de ganar diversos premios de emprendimiento, entre ellos el Premio Innpulsa 2014, el Premio TIC Américas de la OEA 2016 y el Premio INADEM 2018 del gobierno mexicano, entre otros, hoy explica a través de sus conferencias que para vencer estos miedos es necesario transformarse y atreverse a empezar de nuevo.



Y es que para Novoa, la quiebra de su empresa de bebidas relajantes en Colombia se ha convertido en una parábola de resiliencia para las compañías y para quienes la dirigen. Tanto así que su mensaje ya ha sido difundido a cerca de 100 públicos diferentes y ha alcanzado a más de 20 mil personas en eventos corporativos y conferencias de la talla de EXMA y TED Talks.



“Vivimos un momento histórico en el que las empresas necesitan atreverse: Atreverse a volver a nacer, a encontrar su propósito, a transformarse, e incluso a quebrar. Muchos le temen a fracasar, pocos lo disfrutan. A nadie le gusta perder. Pero para ganar, seguramente tendrás que fracasar antes y aprender. Crea una cultura de resiliencia en tu empresa, que a tu gente no le dé miedo caer e intentarlo de nuevo, porque si nunca se atreve, nunca conseguirá resultados: “El que no arriesga un huevo, no saca un pollo””, explica Novoa.



¿Por qué es necesario entenderlo en esta coyuntura? De acuerdo con este joven conferencista, pese a que los empresarios han tenido que pasar por décadas de esfuerzo, sudor y construcción, nunca estuvieron preparados para afrontar una crisis de esta magnitud, por ello, es vital tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



1. Los cambios siempre son buenos. Si el empresario sigue en la zona de confort nunca explorará cosas nuevas, algunas podrán ser negativas, pero seguro vendrán también positivas.



2. Una de las cosas que más afecta a los empresarios es no saber qué va a pasar. Sin embargo, hay que dejar fluir las cosas. Un día un indigena me dijo: “La vida es como el agua, hay que dejarla fluir, porque si no se deja fluir se estanca, y si se estanca, se pudre”.



3. Lo más fácil para un colaborador es “calentar silla” y eso lo puede hacer desde la oficina o su casa. Así que conecte a su equipo de trabajo con su propósito, con el de la compañía y verá el cambio en ellos. De esta manera, trabajarán desde cualquier lugar del mundo, pero siempre conectados en función de un mismo objetivo.



4. Los aliados y proveedores son un pilar fundamental en cualquier empresa. Por eso, es importante ser transparente y honesto con sus aliados para así ganarse su confianza.



5. Fracasar no es una tragedia. Aprender a caer y a levantarse hace mejores empresarios y emprendedores. La clave está en ser resiliente.