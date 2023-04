Medios, sin fines

En cualquier lugar del mundo se ha convertido en “misión imposible” el confiar en el contenido de los medios. Esto, indistintamente de que sean digitales, televisión abierta o de cable, radio o escritos.



El caso del imperio mediático Murdoch, (con periódicos como News of World en el Reino Unido y Fox en Estados Unidos) es un ejemplo relevante pues en países como el Reino Unido y los Estados Unidos ha tenido casos emblemáticos que obligan a estar atentos de asegurarnos de no estar siendo manipulados por los medios a los que acudimos para informarnos.



Ya el 19 de julio de 2011 Rupert Murdoch había declarado que ese era “el día más humillante de mi vida”. Ese día tuvo que presentar declaración juramentada en el Parlamento Británico después de que periodistas de su publicación News Of The World hubieran intervenido el teléfono de Milly Dowler, una víctima de asesinato, revelando así los mensajes que había en el aparato.



Después de 168 años de existencia, la publicación cerró y Murdoch le presentó excusas a la familia Dowler. Recientemente, Dominion acusó a Fox de haber difundido información falsa respecto a un posible fraude electoral, alegando que los hechos periodísticos fueron remplazados por un relato de ficción y las versiones manipuladas de fraude habrían sido fabricadas con mala intención por los ejecutivos de la cadena televisiva.



Fox a su vez defendió el derecho a la libertad de expresión y al final llegaron a una conciliación en la cual Dominion recibió, por pérdidas causadas a su reputación, más de tres cuartos de billón de dólares.



La consecuencia más inmediata para Fox ha sido que Tucker Carlson, su presentador estelar durante 13 años, dejo su cargo diciendo que habían decidido tomar “caminos separados”. No es un hecho de menor magnitud, pues él representa cuatro de los diez Top weekly shows de la televisión en cable de los Estados Unidos; tiene una audiencia de tres millones de televidentes diarios en promedio, y hace dos semanas su entrevista a Donald Trump, alcanzó un rating de siete millones de televidentes, el más alto del 2023.



Ojalá que el daño reputacional y el monto que Fox tuvo que pagar hayan sido lo suficientemente grande como para sentar un precedente. Es importante que los medios logren contrastar su responsabilidad periodística de informar con veracidad con la influencia que logren buscar en la audiencia a través de sus espacios de opinión.



Este problema no nos es ajeno a aquellos que nos interesamos por el devenir político y económico de la nación colombiana. Localmente, tener la disciplina de constatar metódicamente la veracidad de las noticias que vemos, oímos o leemos, se nos ha convertido en una real pesadilla, que cada día nos toma más tiempo. Estar atentos a no engañarnos y a filtrar con criterio información recibida, antes de darla por cierta, es una responsabilidad que no podemos evadir.



SALOMÓN KASSIN

​Banquero de inversión