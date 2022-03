Menos felices

Durante años nos sorprendíamos con los resultados de los índices de felicidad en los que Colombia clasificaba como una de las naciones más felices del mundo. Contrastaba la estadística con la realidad de una sociedad asolada, como ninguna en esos tiempos, por la violencia, la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico.



Firmamos un acuerdo de paz que se suponía nos traería la paz y la felicidad. Hemos mejorado en muchos indicadores de bienestar y, a pesar de tantas falencias que aún nos aquejan, las cifras muestran que avanzamos en muchos aspectos.



Pero parece que esto no se refleja en los indicadores de felicidad. EL TIEMPO en su edición del pasado sábado señala que, según el World Happiness Report, nuestro país se ubica en el puesto 66 sobre un universo de 146 países por el nivel de felicidad de sus ciudadanos. Yo no estamos en los primeros lugares como en las épocas más negras de nuestra historia. Extraño.



Desde principios de los años setenta del siglo pasado la ciencia económica se ha preocupado por las relaciones ambiguas entre crecimiento económico, prosperidad material y felicidad. Incluso se desarrolló un área especializada denominada como happynomics que intenta resolver estos interrogantes.



La felicidad es un concepto temporal y muy personal. Nadie es feliz en cada instante de su vida. Medir ese sentimiento resulta entonces muy complejo, más aún si se trata de un conjunto social. Sabemos que la felicidad tiene que ver con la satisfacción de necesidades materiales, pero no es lo único que cuenta. También son importantes los factores de cohesión social, la ausencia de grandes fracturas internas de tipo religioso o racial y el acceso a oportunidades. A eso hay que sumarle temas más políticos como los niveles de corrupción, la calidad del debate político o el funcionamiento institucional. Los índices intentan medir, mediante encuestas, la percepción de los ciudadanos de un país sobre estos temas y reflejan el valor que los mismos ciudadanos le asignan a su condición personal.



No me sorprende que retrocedamos en felicidad. Antes teníamos problemas muy graves como la pobreza, la violencia o la desigualdad. El proceso de paz añadió una capa adicional de injusticia: el premio y la protección institucional al violento. El referendo de la paz, rechazado por la mayoría y desconocido por Juan Manuel Santos, ahondó las fracturas que ya existían y creó bandos irreconciliables. La paz se volvió impunidad.



A partir de este momento, todas las discusiones se volvieron ácidas e irreductibles. Basta con observar los debates presidenciales o el tono de las redes sociales. Esta sociedad quedó profundamente dividida por el proceso de paz. No fue, por decisión del gobierno, un escenario de reconciliación sino todo lo contrario.



En síntesis, antes teníamos problemas. Ahora tenemos los mismos, pero estamos enfrentados y por lo tanto somos menos felices.

MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

