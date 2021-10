Ministra Valderrama: la tarea es un nuevo Contrato Social Digital

El concepto no es mío, pero lleva más allá muchas de mis preocupaciones al hablar de los Marginados Digitales. El presidente Duque se comprometió a conectar al 70 % de los colombianos al terminar su mandato y usted al posesionarse asumió ese compromiso cuando falta menos de un año para terminar el cuatrienio presidencial.



Ese compromiso presidencial arrancó hablando de Banda Ancha de Alta Velocidad y fue reducido a solo Banda Ancha. Este gobierno no va a poder cumplir con la meta de conectar bien a los colombianos si no cambia el enfoque y la misión central del MinTIC y si no retoma un concepto de antes de la pandemia: hay que conectar bien al país para superar la “brecha digital de productividad”.



La declaración de Internet como un “servicio público esencial” es un canto a la bandera en cuanto a penetración, cobertura y calidad de la conectividad; es una ley que le impide a los operadores cortar el servicio así no más, como el agua y la luz o el gas. Nada más, no obliga a otra cosa importante.



Entiendo que, por su formación académica y experiencia pública, usted fue llamada a poner la casa en orden de “un ministerio que sólo registraba buenas noticias y ningún escándalo” con lo cual concuerdo. Pero me preocupa que además del poco tiempo que le queda del cuatrienio usted no se proponga metas o proyectos que marquen una diferencia y le permitan brillar con luz propia y no solamente fungir de bombero del gobierno.



Hay tres temas que le he propuesto, públicamente, al Gobierno Nacional: un Plan Nacional de Banda Ancha Fija, impulsar un Mercado Digital Andino y rescatar la Agenda Digital.



En el artículo Rescatar la Agenda Digital hablo contextualizando nuestra problemática de acuerdo a los resultados del Índice de Calidad de Vida Digital 2020, realizado por Surfshark, donde nos fue muy mal. Pero, en el artículo Mercado Digital Andino: una oportunidad histórica reseño el estudio 'Análisis y Diagnóstico del Ecosistema Digital de la Comunidad Andina para el Sector de Telecomunicaciones y TIC: Estado de la Situación Normativa, Conclusiones y Recomendaciones' que Julián Cardona Castro y yo hicimos para la CAN y donde decimos que una Agenda Digital Andina debería estar basada en cuatro pilares: la conectividad por banda ancha fija, para todos los hogares. La apropiación digital. La confianza y seguridad digital y la asequibilidad.



En 2.019, Dipayan Ghosh escribió un artículo al que tituló 'Un nuevo Contrato Social Digital para fomentar la competencia en Internet' que fue el preludio de su muy comentada obra 'Terms of disservice: how Silicon Valley is destructive by design” publicada el año pasado en medio de la pandemia y cuyo título sería 'Condiciones de perjuicio: cómo Silicon Valley es destructivo por diseño'.



y la verdad, lo encontré gracias a Ángel Melguizo, quien fue director para Latinoamérica en el Centro de Desarrollo de la Ocde y hoy es Vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T y a su artículo '¿Hacia un nuevo Contrato Social Digital?', en 'El Mundo', de España.



Yo lo resumo en una frase. Las Telecomunicaciones y las TIC son hoy el eje transversal de la vida y desarrollo de todos los pueblos. Por eso y todo lo anterior es que la ministra Valderrama (si quiere marcar un hito) debe aceptar mucho de los recursos de reposición que interpondrán Claro y Movistar a la resolución de renovación de licencias de espectro en donde el Estado, en contravía de todo lo aconsejado, le sube el valor a las contribuciones y obligaciones por parte de los operadores. Nada más un par de semanas atrás a esa resolución, GSM Américas publicó un estudio 'El impacto de los precios del espectro en Colombia' que muestra como nos ha atrasado una política especulativa con los precios del espectro.



Un nuevo Contrato Social Digital implica comprender que la pandemia del Covid 19 nos obligó a entender que los hogares estaban desconectados y que necesitan banda ancha fija. Que la teleducación, el teletrabajo, la telemedicina y el comercio electrónico necesitan un poco más que la banda angosta que hoy pueden proveer los operadores y que los niños y jóvenes y los adultos mayores necesitan capacitación para que el acceso a Internet sea un trampolín de oportunidades y no una trampa de desigualdad y desinformación. Un nuevo Contrato Social Digital es la oportunidad para que Iván Duque convierta en realidad muchos de sus sueños cuando se posesionó y habló de una ambiciosa agenda Naranja y Digital. Nos estamos quedando atrasados y lo primero que hay que resolver es la conectividad de los hogares. Sin eso estaríamos creando (ya las hay) unas mayores desigualdades e inequidades en el país.



NICOLA ESTORNELLI GARCÍA

Consultor Independiente y Analista de Tendencias Digitales

Twitter @puertodigital