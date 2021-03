ABC para cobrar el subsidio de Jóvenes en Acción y Familias en Acción

Como operador, DaviPlata llegará a 1.795.261 millones de beneficiarios de los programas Jóvenes en Acción y Familias en Acción.



Para esto la entidad ha creado un ABC con todas las recomendaciones, paso a paso y aclaración de dudas de lo que la comunidad beneficiaria debe saber desde que recibe su notificación hasta el retiro de su dinero.



Una vez llega el mensaje de texto a mi celular ¿Qué debo hacer?



Si usted ya tiene DaviPlata, el mensaje de texto que recibió deberá decir que ya tiene disponible la plata en su DaviPlata. Después podrá sacar la plata de su DaviPlata en cajeros automáticos Davivienda o en uno de nuestros corresponsales bancarios o si lo prefiere podrá usar la plata para para pagar servicios públicos o privados, recargar minutos o datos o pasar plata a familiares y amigos que tengan DaviPlata, cuentas Davivienda o a otros bancos y muchos más. Si usted aún no tiene DaviPlata, el mensaje de texto deberá informarle que su modalidad de pago es por giro con la fecha y el punto de pago asignado.



¿Qué puedo hacer si no me llega el mensaje de texto informándome mi fecha de pago?



Recuerde que en la página web de DaviPlata una vez inicien los pagos, estará disponible la información de los beneficiarios de los programas del gobierno que se están pagando a través de DaviPlata.



Para consultar su fecha y modalidad de pago, ingrese a la página www.daviplata.com, de clic en el banner de color rojo que dice ¿Quiere conocer la fecha y modalidad de pago de su incentivo? con su número de identificación podrá consultar su fecha y modalidad de pago.



Si no encuentra información de su pago en la página de DaviPlata, debe consultar directamente con el programa del cual usted es beneficiario, para conocer el operador que tiene asignado.



¿Cómo retiro mi dinero de DaviPlata?



Para retirar la plata de su DaviPlata, debe ingresar por la opción SACAR PLATA para programar el retiro, por mensaje de texto le llegará un código de 6 dígitos que tiene vigencia de 1 hora, pasado este tiempo la plata se devuelve a su DaviPlata.



Para sacar la plata debe tener esta información:

- Su número celular

- El valor que programó retirar

- El código de 6 dígitos



Acérquese a cualquier Cajero Automático Davivienda, escoja la opción RETIROS DAVIPLATA o en cualquiera de los puntos aliados como: Vía Baloto, Efecty, PuntoRed, ConRed y Reval.