Afectados por la pandemia aún tienen plazo de retirar sus cesantías

En noviembre, con el anuncio del Gobierno Nacional de que la emergencia sanitaria se extendería hasta el próximo 28 de febrero, medidas como el retiro de cesantías por disminución de ingresos se ampliaron y quedaron habilitadas hasta esa fecha.



(Cesantías: ¿quién las consigna, cómo se calculan y para qué se usan?).

Cabe anotar que ante los efectos que trajeron las restricciones por covid-19 al mercado laboral, los colombianos afiliados a todos los fondos de pensiones y cesantías quedaron facultados -bajo el decreto 488 de emergencia económica y social expedido para hacer frente a la pandemia- para hacer retiros parciales de sus cesantías, siempre y cuando sus ingresos se hayan visto disminuidos por cuenta de esta coyuntura.



Se trata de una medida excepcional, pues en condiciones normales estos ahorros están destinados en forma exclusiva para compra y mejoramiento de vivienda o educación.



(Se acerca plazo para pago de intereses de cesantías).



Quienes vayan a hacer uso de estos recursos deben cumplir con unos requisitos básicos para hacer el trámite ante la entidad donde tengan las cesantías.



Los afiliados de los fondos privados deben tener en cuenta lo siguiente:



1. El pago por retiro parcial estará limitado al saldo disponible en la cuenta individual de cesantías de cada afiliado.



2. Durante el tiempo que permanezcan esta emergencia económica, no se requiere adelantar el trámite de manera presencial.



3. Todo el proceso deberá hacerse preferiblemente a través de canales virtuales o remotos como sitios web, call center, sistema de audio-respuestas, aplicaciones móviles (apps), entre otros.



4. Las AFP pueden establecer mecanismos excepcionales para los casos en los cuales el trabajador no cuente con acceso a Internet o no se encuentre bancarizado.



5. Para adelantar el proceso de retiro parcial de cesantías, los trabajadores deben adjuntar a la solicitud una certificación de disminución de ingresos que emita su empleador con la siguiente información: nombre o razón social del empleador junto al tipo y número de identificación; nombre y apellidos del trabajador y tipo y número de identificación; datos de contacto del empleador; salario devengado por el trabajador a 1 de marzo de 2020; monto de la disminución del ingreso mensual del trabajador y periodo objeto de la reducción del ingreso.



6. Recuerde que la certificación emitida por el empleador será válida para todas las solicitudes mensuales de retiro parcial de cesantías autorizado por el artículo 3 del Decreto 488 de 2020.



7. Las AFP no cobrarán la comisión por retiro parcial de las cesantías autorizado por el Gobierno, dada la emergencia que afronta el país.



Los fondos privados han atendido solicitudes durante toda la emergencia sanitaria. Protección, sin hacer cobros de comisión y en un 90 por ciento sin desplazamientos de usuarios.



El Fondo Nacional del Ahorro también tiene establecido el trámite para retiros parciales. Este puede llevarse a cabo "cuando el trabajador presente una disminución de su salario, certificado por su empleador; caso en el cual podrá retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante. Ejemplo: si su salario es de 2'000.000 de pesos mensuales y fue reducido en 450.000 pesos, podrá solicitar mes a mes un retiro equivalente a esos 450.000 pesos de disminución".



También puede hacerse la solicitud "cuando el trabajador se encuentre en suspensión de contrato o licencia no remunerada; casos en los cuales podrá pedir el retiro parcial por el valor total del salario que devenga".