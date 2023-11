¡Aproveche! Descuentos de Almacenes Only desde $20.000, en Bogotá

Only

Es época de fin de año, por lo que muchos almacenes y establecimientos comerciales se preparan para la temporada navideña.



Para ello, diferentes marcas comenzaron a ofrecer promociones con tal de atraer a la mayor cantidad de compradores mediante diferentes descuentos y promociones.



Entre las empresas que ya comenzaron a ofrecer numerosas ofertas se encuentra Almacenes Only, una de las cadenas de ropa más tradicionales de Bogotá y que tiene promociones de diferentes prendas de ropa desde los 20.000 pesos.



Mediante sus redes sociales, el Only publicó varios de sus artículos en promoción. Entre estos se incluyen prendas para bebés, niños, hombres, mujeres e, inclusive, artículos para el hogar.



En la sección de la ropa para adultos hay prendas para hombre y mujer en oferta como: faldas desde 32.000 pesos, blusas y enterizos con precios que empiezan en los 50.000 y pantalones por debajo de los 60.000 pesos.



En el caso de la ropa masculina se pueden destacar promociones en camisetas por 45.800 pesos, así como pantalones de jean por 53.800 pesos y pantalones estilo dril por 81.000 pesos.



De lunes a sábado, los Almacenes Only comienzan a operar a partir de las 9:00 a.m. y cierran entre las 7:00 p.m. y 8:00 p.m. dependiendo del sector. Asimismo, los domingos y festivos abren a las 10:00 a.m. y manejan el mismo horario de cierre que los demás días.



*Con información de EL TIEMPO