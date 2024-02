Un colombiano gasta en promedio $970.177 en seguros al año

Durante 2023 la industria aseguradora registró un avance en la concientización de los riesgos a los que los colombianos se ven enfrentados diariamente. Así lo registra el indicador de penetración (primas/PIB calculado del 1% para 2023) al pasar del 3,24% al 3,42%, el cual también muestra que un colombiano invierte $970.177 en seguros.



Eventos como incendios, temblores, avalanchas, inundaciones, accidentes de tránsito, riesgos relacionados con la salud y la vida, accidentes y enfermedades laborales, mesadas pensionales, entre otros, fueron atendidos por $21,89 billones, 3% más comparado con el año anterior.



“En 2024 nuestro objetivo es seguir trabajando para cerrar aún más la brecha de protección entre los colombianos. Tenemos herramientas fundamentales que nos dio el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, como la ampliación del seguro paramétrico a otros ramos diferentes al agropecuario -que asegura la despensa de nuestro país-, y las nuevas facultades del Ejecutivo para modificar y hacer sostenible el Soat, el seguro que salva vidas”, dijo Gustavo Morales Cobo, presidente ejecutivo de Fasecolda.



Según Fasecolda, en 2023 se protegió la mayor cantidad de productores agropecuarios en la historia del seguro, con cerca de 74.000 campesinos, de los cuales el 99 % son pequeños. Esto supera de lejos la meta de 48.000 fijada en el Plan Nacional de Desarrollo. Sobre las atenciones a este segmento, la industria pagó de más de $ 76.000 millones por reclamaciones.



El gremio dijo que gracias a los seguros paramétricos hoy tenemos oferta de coberturas agropecuarias en 1.029 municipios en Colombia, mientras que para 2020 la oferta del seguro llegaba tan solo a 292 municipios. El maíz, arroz, café y la multiactividad son los productos que mas se aseguran, apoyando a la política de fomento a la producción de alimentos en el país.



Con corte a diciembre de 2023, en el país había 2,26 millones de vehículos con seguro voluntario, lo que representó una caída de 6 % con relación a 2022. El año pasado se presentaron 216.000 reclamaciones, cuyo pago ascendió a $ 3,5 billones.



Del total del parque automotor sólo el 12,2 % de los vehículos tiene un seguro voluntario. Esta penetración para el segmento no motos es del 27 %, mientras que para el segmento motos es de solo el 3 %.



A pesar de la caída de 29 % en la venta de vehículos nuevos en 2023, el ramo de automóviles demostró resiliencia gracias a que las compañías han generado valor agregado alrededor del seguro como la oferta, asistencias y productos especializados con diferentes precios y coberturas.



Un desafío urgente y retador es ampliar la penetración en el segmento motos, donde sólo el 3% de este tiene un seguro voluntario. Vale la pena recordar que este tipo de vehículo es el actor vulnerable que más sufre por los siniestros viales en el país.



En cuanto al ramos de Transporte, el año pasado se emitieron primas por $ 475.000 millones y los pagos por reclamaciones fueron de $ 178.000 millones.



En 2023 el parque automotor de Colombia sumaba 18,9 millones de vehículos. De estos, 11,5 millones son motocicletas y solo el 39 % de ellas cuentan con una póliza de Soat vigente.



Para 2023 el parque asegurado que contaba con un seguro obligatorio para accidentes de tránsito fue de 9,7 millones de vehículos. En él, las motocicletas participaron con 47 %, los automóviles y camionetas con 41 % y el resto de los vehículos con el 11 %.



Las compañías de Soat desembolsaron un total de $2,6 billones, destinados a la atención médica de las víctimas de accidentes de tránsito y el resto de las coberturas. Las motocicletas representan uno de los actores viales más vulnerables, lo que se refleja en su participación del 88% en el número total de víctimas de accidentes de tránsito.



En el 2023, se registraron preliminarmente más de 1,1 millones de víctimas de accidentes. De estas, más de 773.000 corresponden a vehículos con un Soat vigente, mientras que alrededor de 263.000 corresponden a vehículos sin Soat o no identificados.



La industria de seguros desembolsó cerca de $19.000 millones en concepto de 820 reclamos vinculados al sismo de magnitud 6,1 y profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), acontecido el pasado jueves 17 de agosto de 2023 en El Calvario, Meta. De esta cantidad, $2.590 millones fueron destinados a cubrir los 77 riesgos de carácter público, mientras que los restantes $16.300 millones se asignaron para indemnizar los 743 riesgos de índole privada. Bogotá, Cali y Villavicencio emergieron como las ciudades con mayor concentración de reclamaciones, representando el 57%, 11% y 7% respectivamente.



Las lluvias provocadas por el Fenómeno de la Niña, que afectaron al país desde hace tres años, llevaron al Gobierno a anunciar la declaratoria de desastre nacional el pasado mes de noviembre. De acuerdo con las cifras oficiales con corte a ese mismo mes, se han visto afectados 871 municipios en todo el país, han quedado destruidas 6.755 viviendas, 120.411 están severamente afectadas, se perdió la vida de 271 personas y cerca de 224.000 familias han sufrido pérdidas.