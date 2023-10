Bancolombia fortalece sistema de transferencias y pagos de remesas

Bancolombia suscribió un contrato con la compañía inglesa TerraPay para la transferencia y pago de remesas y conexión a través de interfaces digitales, con lo que se busca ampliar y seguir facilitando el traslado de dinero de los colombianos en el exterior hasta las cuentas de sus familiares y amigos en Colombia.



El acuerdo permitirá fortalecer el mercado nacional de remesas por el alcance que ofrece TerraPay, compañía que conecta a más de 100 empresas remesadoras en el mundo, lo que permite el flujo de pagos entre más de 212 países remitentes y 124 países receptores.



Cabe anotar, en este sentido, que las capacidades de Bancolombia se multiplican exponencialmente, si se tiene en cuenta que hoy sostiene convenios con 17 empresas remesadoras, con un alcance de 125 países remitentes.



“No es una cifra menor: gracias a estos convenios, Bancolombia se sitúa como el mayor pagador de remesas de Colombia. Solo en 2022, de los US$ 9.429 millones que llegaron al país por este concepto, la entidad pagó US$ 5.692 millones. Este nuevo acuerdo multiplicará estos flujos de la mano de un aliado capaz de innovar con sus soluciones e infraestructura”, afirma Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios de Bancolombia.



No obstante, agrega, “más allá del crecimiento en vías para la recepción de dinero, el impacto mayor se dará en las personas, especialmente esos colombianos que tienen a un familiar en el exterior, del que reciben recursos para su sostenimiento en Colombia.



También los mismos colombianos en otros países se verán beneficiados, por el número de canales que tendrán disponibles para trasladar dinero al país. Esto, complementa, “si se tiene en cuenta que también muchos de ellos trasladan sus ahorros a Colombia para materializar sueños como la compra de una vivienda, pensando en regresar en el futuro”.



Se espera que este nuevo relacionamiento entre Bancolombia y TerraPay maximice el

ingreso de dinero al país desde Estados Unidos, Inglaterra, España y otros países de

Europa. También desde diversas naciones en Asia y África.



Así lo expresa Paula Andrea Valle, directora de TerraPay para Suramérica, para quien “el acuerdo entre las compañías es sumamente importante. Bancolombia tiene actualmente la mayor participación del mercado de remesas, lo que para nosotros significa llegar a este mercado de la manera correcta con el aliado correcto”.