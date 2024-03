Cinco tendencias que están cambiando el futuro del sector asegurador en Colombia

Cada vez es más evidente que muchas de las tendencias predominantes en la industria de seguros no son avances repentinos, sino la progresión natural de las innovaciones existentes.



(Vea: ‘No aseguramos a quienes conducen en estado de embriaguez’).

Para David Soto, Global Director Offer, Partnerships & Innovation Healthcare & Insurance en Softtek, entre los retos que tiene el sector está el desarrollo de la tecnología para hacer más eficiente la operación en la industria.

“Estas cinco tendencias representan la dedicación de la industria de no solo adoptar nuevas tecnologías, sino de madurar también en su integración y aplicación, impulsando la eficiencia operativa y fortaleciendo las relaciones con los clientes a través de servicios más receptivos y personalizados”, asegura David Soto.

(Vea: Un colombiano gasta en promedio $970.177 en seguros al año).

A continuación los cinco aspectos:

1

IA & IA Generativa



La Inteligencia Artificial Generativa está lista para transformar la industria al mejorar la evaluación de riesgos, optimizar procesos y mejorar las experiencias de los clientes. Con un reciente auge en su uso y popularidad, se espera que su impacto en el panorama profesional este año sea aún más significativo.



Capaz de manejar el análisis de información de alto volumen y datos no estructurados, se utilizará para modelado predictivo, resumen de pólizas y análisis de datos. Esto llevará a campañas de marketing más personalizadas y procesamiento automatizado, impulsando el progreso en la hiper-personalización, generando mayor participación del cliente al crear productos adaptados a cada cliente y personalizar campañas de marketing para entregar eficazmente información del producto.



“Si hablamos de IA, aunque no es algo nuevo en el sector asegurador, se espera que su impacto, junto con la analítica avanzada, crezca, ofreciendo un potencial significativo. El enfoque estará en la adopción de la analítica impulsada por IA para promover la eficiencia operativa, combinada con la automatización, la utilización de datos en tiempo real para estimular la automatización del mercado de analítica de seguros y la optimización operativa, mejorando los modelos de precios predictivos y adaptándolos a las necesidades de cada cliente, y mejorando sus procesos de suscripción, y la evaluación de riesgos y simplificar la gestión de reclamaciones”, agrega Soto.



Esto no solo mejorará la eficiencia y la satisfacción del cliente, sino que también reducirá significativamente las reclamaciones fraudulentas, haciendo que el proceso de seguros sea más eficiente y confiable tanto para los proveedores como para los asegurados.