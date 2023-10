Colpensiones entregó una casa a mecánico que ahorró en Beps

Desde Duitama, conocida como “la perla de Boyacá”, Colpensiones, a través de su vicepresidenta Beps, Giovanna Yayguaje Manrique, hizo entrega de las llaves de su nueva vivienda a Marco Aurelio Veloza, quien ahorró en el programa Beps durante el 2022. Él se convirtió en el ganador del sorteo “Ahorrar es Ganar”, en la Regional Centro de la entidad.

Marco Aurelio, tiene 57 años, y aunque nació en Susacón, Boyacá, desde muy joven se radicó en la ciudad de Duitama. Lleva más de 40 años trabajando como mecánico automotriz de tractomulas.

“Siempre me ha gustado ahorrar, incluso tengo aportes de pensión en Colpensiones. Debido a que tuve que pagar los estudios profesionales de mi hija, no pude continuar cotizando, y en el 2018, tomé la decisión de vincularme a Beps, y mire el regalo que hoy el Todopoderoso y Colpensiones me da a tantos años de trabajo”, manifestó el señor Veloza.

Este juego promocional, autorizado por Coljuegos y liderado por Colpensiones, a lo largo de los ocho años de operación del programa Beps, ha sorteado 27 bonos para que los colombianos que ahorran de forma juiciosa adquieran vivienda y puedan equiparla.

“Con la estrategia del sorteo “Ahorrar es Ganar”, Colpensiones busca incentivar el ahorro entre los colombianos y colombianas que, por su situación laboral o informal, no logran cotizar a pensión. Es con este sorteo que premiamos la constancia y perseverancia en el ahorro, para proteger económicamente su vejez y también gozar de los beneficios que en el presente les ofrece el programa, como la entrega de una vivienda nueva y equipada”, señaló la vicepresidenta Yayguaje.

Los demás ganadores de estos bonos de vivienda están ubicados en los municipios de Rosas – Cauca, Girardota- Antioquia, Manzanares – Caldas, Piedecuesta - Santander, Magangué – Bolívar, Planadas – Tolima y Bogotá, quienes también obtuvieron el seguro de vida grupo Beps que les permite tener cobertura ante siniestros y amparo exequial durante el 2023.

El Servicio Social Complementario de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) busca proteger económicamente la vejez de los colombianos que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo y que no alcanzan a cotizar a pensión, de manera que con sus ahorros puedan tener un ingreso de por vida o utilizarlos para completar las semanas requeridas y disfrutar de una pensión de vejez. El programa les brinda a sus ahorradores beneficios que pueden disfrutar hoy y que les permitirá estar protegidos mañana.

A corte del 31 de agosto de 2023, el programa cuenta con 1.924.488 personas vinculadas, 1.093.311 personas ahorradoras, de las cuales el 67.7% son mujeres, 290.574 personas vinculadas han cumplido los requisitos para obtener el seguro de vida grupo BEPS en la vigencia 2024 y 47.103 hoy gozan de un ingreso para toda la vida.

