¿Cómo ahorrar agua y no fallar en el intento? Consejos que dan expertos para lograrlo

En medio de la creciente preocupación por la escasez de agua que enfrenta el país, líderes de diversos sectores económicos se suman al llamado urgente para abordar esta problemática que amenaza la calidad de vida de millones de personas en Colombia.



Lea: Tome nota: horarios y zonas de cómo serán los racionamientos de agua en Bogotá

John Arias, gerente de sostenibilidad en BASF Colombia, destacó la importancia de abordar esta problemática de manera inmediata: "Nos enfrentamos a una crisis global de agua que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Desde los hogares, hasta las grandes industrias, cada uno tiene un papel crucial en la conservación de este recurso vital, no solo desde una mirada de ahorro, sino desde el uso de productos de limpieza que no contaminen el agua".



Según el estudio "Plan de Aceleración: Informe de Síntesis sobre el Objetivo de Desarrollo Sustentable 6 sobre Agua y Saneamiento 2023" de la ONU, publicado en agosto de 2023, las proyecciones son alarmantes: para 2030, aproximadamente 2.000 millones de personas podrían enfrentarse a la escasez de agua potable, lo que subraya la necesidad de una acción rápida y proactiva. Es crucial entender que esta problemática trasciende las fronteras nacionales y su impacto no se limita a un periodo de tiempo específico.



Lea: Meteorólogo explica por qué 'bombardeo de nubes' no aumentaría el nivel de embalses

Nivel de agua en El Embalse de San Rafael El Tiempo

El experto de BASF comentó que ante el reciente anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán sobre la necesidad de implementar la medida del racionamiento para llegar a un consumo de 15 metros cúbicos por segundo, es importante tener en cuenta que esto debe ir acompañado de acciones como:



Optimización del uso del agua en el hogar: Cerrar la llave mientras se cepilla los dientes o se afeita, y medir la cantidad necesaria para estas actividades con jarras de agua, evitando el consumo excesivo y ahorrar agua.



Prácticas sostenibles en la cocina: Cerrar la llave mientras se enjabonan los platos y reservar dos ollas grandes con agua para cocinar y lavar la loza sucia son acciones simples pero efectivas para reducir el desperdicio de agua en el hogar.



Lea: 'Si no va a salir, no se bañe': curioso consejo del Alcalde de Bogotá para ahorrar agua

Racionamiento de agua iStock



Arias agregó que "Es fundamental que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de cuidar el agua y adopte prácticas sostenibles en su día a día como industria y como individuos. Así, por ejemplo, nosotros en BASF hemos aumentado en un 7 % el volumen de agua reutilizada en sus operaciones en América del Sur con respecto al año anterior. Además, la compañía continúa desarrollando soluciones innovadoras, como la tecnología para el jabón de ropa que impide la transferencia de colores entre prendas, lo que permite lavar sin separar las prendas blancas de las de color. De este modo, se pueden optimizar los ciclos para utilizar la máquina a pleno rendimiento, ahorrando agua y energía. Esta tecnología permite a una familia de cuatro miembros ahorrar unos 1.100 litros de agua al año en comparación con el jabón tradicional, según un estudio de la Fundación Eco+”.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio