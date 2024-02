El perfil del deudor colombiano: los solteros son los que más se endeudan

En un reciente análisis presentado por Bravo, plataforma de soluciones para liquidar deudas en mora en Colombia, se estableció el perfil del deudor colombiano para el 2024 a partir de datos recopilados de más de 22.700 personas que ingresaron a la plataforma en 2023.



En este estudio se tuvieron en cuenta diferentes variables, como género, edad, ingresos mensuales, ciudad de procedencia, entre otros.



Lea: Plataforma Bravo ayudó a que deudas en mora por $107.000 millones fueran pagadas

Inicialmente, los resultados del estudio indican que en 2023 el 53 % de personas que ingresaron a la plataforma de liquidación de deudas fueron hombres, mientras que el 46 % restante fueron mujeres, demostrando que los hombres se endeudaron más.



En cuanto a la edad promedio de personas que se vincularon a Bravo, se calcula que hombres y mujeres entre los 31 y los 40 años fueron los que más se incorporaron, siendo el 36,6 %, reflejando que los adultos son los que más caen en estado de mora.



Lea: 'Fintech' aceleraron la inclusión financiera en Colombia durante el 2023



De igual manera, otro de los datos relevantes indica que los solteros son los que más deudas adquieren, ya que, del total de datos analizados, el 45,4 % no tienen compromisos sentimentales. Otro dato importante es el nivel educativo, pues el 29 % de personas con deudas en mora que ingresaron al plan de liquidación son graduados de la universidad, mientras que el 25 % son bachilleres.



“Sin duda la deuda de los hogares colombianos ha experimentado ciertas tensiones, en parte debido a las circunstancias económicas nacionales. Este análisis proporciona una panorámica integral del perfil del deudor colombiano en 2024, sirviendo como base fundamental para desarrollar estrategias que aborden de manera efectiva las necesidades financieras de la población colombiana para el presente año" afirmó Juan Sebastián Rojas, experto en finanzas personales de Bravo en Colombia.



Lea: Créditos por Internet: que debe tener en cuenta para que saber si son 100% seguros



Asimismo, el estudio de los datos arrojó que en 2023 más del 69% de quienes ingresaron al plan de liquidación de deudas son colaboradores en empresas. Una cifra interesante si se tiene en cuenta que el 19% de personas en mora que entraron a Bravo son independientes.

Jóvenes empleados FOTO: iStock

En cuanto a la ubicación, Bogotá fue la ciudad con mayor número de inscritos a la plataforma, con un total de 33,2 %, seguida de Medellín con 9,2 %.

45 % De los que adquieren deudas no tienen compromisos sentimentales.

Frente al volumen de ingresos, Bravo determinó que las personas en promedio reciben entre 1 y 3 salarios mínimos legales vigentes, esto representa el 51 % de colombianos incorporados a la plataforma, revelando que las personas de clase media sean probablemente las que más se encuentren en mora. Mientras que, por otra parte, aquellos con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos figuran el 36,7 %.



Lea: Definen qué empresa será el proveedor del sistema de pagos inmediatos en Colombia



“Desde Bravo le apostamos a la salud de los indicadores de recuperación de cartera del sistema financiero y a la educación financiera. Ciertamente los datos recopilados en 2023 nos permiten no solo entender la situación actual del deudor colombiano, sino que también nos refleja qué situaciones son más comunes cuando se habla de deudas en mora. Por ejemplo, descubrimos que en 2023 el 59% de personas que entran a nuestro programa tienen entre 1 y 4 deudas y que el 40% ingresa con obligaciones menores a diez millones” resalta el experto de la firma.



Finalmente, los expertos en finanzas personales de Bravo construyeron el perfil para el deudor colombiano en 2024 a partir de los resultados de su análisis: un hombre soltero que reside en Bogotá, con una edad entre los 31 y los 40 años, vinculado a una empresa como colaborador. Además, tiene aproximadamente 4 deudas en diferentes entidades financieras, que juntas, no superan los 10 millones de pesos.



Lea: 'Jaque al Fraude': el plan de Alianza In para prevenir los fraudes en crédito digital



Este análisis proporciona una panorámica integral del perfil del deudor colombiano para 2024, sirviendo como base fundamental para desarrollar estrategias de educación financiera que aborden de manera efectiva las necesidades económicas de la población colombiana para el presente año.